Pánico en Metro de Madrid: salvado por la Policía tras ser brutalmente arrollado

Pánico en Metro de Madrid. La intervención de dos agentes de la Policía Nacional ha permitido que un hombre se haya salvado 'in extremis' de morir después de ser arrollado por un tren en la estación de Miguel Hernández (línea 1).

El hombre se encontraba bajo uno de los vagones, cuando los agentes descendieron rápidamente a las vías para auxiliarlo y practicarle dos torniquetes que le salvaron la vida, según explicó la Jefatura Superior de Policía a Debate.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, 24 de agosto, en la estación de Metro de Miguel Hernández, en el distrito de Puente de Vallecas. Los viajeros contemplaron atónitos la escena, cuando el hombre se precipitó sobre las vías.

La rápida intervención de los agentes de policía fue crucial CC

Los agentes de la Policía Nacional de Puente de Vallecas fueron los primeros en llegar a la zona y facilitar la intervención. Después, se sumaron al operativo agentes del GOR, de la UPR y de la Brigada Móvil. La víctima había quedado atrapada bajo uno de los vagones con un fuerte golpe en la cabeza y la amputación de una pierna.

Salvado 'in extremis'

Los agentes de Seguridad Ciudadana intercedieron inmediatamente y bajaron a las vías de Metro para atender al hombre, que en ese momento estaba perdiendo abundantes cantidades de sangre.

Los policías, con amplios conocimientos sanitarios, le practicaron hasta dos torniquetes con los que lograron estabilizar su situación ante la gravedad de las heridas que presentaba en sus extremidades inferiores.

Gracias a la rápida y efectiva intervención de los agentes de policía, se logró estabilizar el cuadro médico del hombre hasta que finalmente llegaron los efectivos sanitarios. Después, fue trasladado al hospital de La Paz, donde continúa ingresado fuera de riesgo y con evolución favorable.