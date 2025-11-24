Los Replicantes
La ultraderecha de Aliança Catalana se dispara y empata con Junts, según el CIS catalán

La formación de Silvia Orriols dispara su perspectiva electoral y lograría el 'sorpasso' a la formación de Carles Puigdemont.

La alcaldesa de Ripoll y líder de Alliança Catalana, Sílvia Orriols Foto: Ayto Ripoll
La alcaldesa de Ripoll y líder de Alliança Catalana, Sílvia Orriols Foto: Ayto Ripoll
Adrián Parrondo

24 Noviembre 2025 13:01 (hace 2 horas)

Giro total en la política catalana. El ascenso de la extrema derecha también se materializa en la comunidad autónoma con el drástico crecimiento que experimenta Aliança Catalana, la formación de la alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols, que ya empata con Junts en las encuestas.

Aliança Catalana se dispara en intención de voto, desde los 2 escaños actuales a alcanzar los 19-20 escaños si ahora se celebrasen unas elecciones autonómicas, según la encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Cataluña (CEO), conocido como el CIS catalán.

Si lograse este drástico incremento de representación, Aliança Catalana pasaría de ser una formación marginal a llevar a Silvia Orriols a liderar el movimiento independentista conservador en el Parlament, por encima de una formación con mayor trayectoria como Junts.

  • PSC: 38-40
  • ERC: 22-23
  • Aliança Catalana: 19-20
  • Junts: 19-20
  • VOX: 13-14
  • PP: 12-13
  • Comuns: 6
  • CUP: 3-4

    • Además, Orriols sería la líder de la oposición al Govern de Salvador Illa, que ganaría las elecciones, aunque con una ligera pérdida de entre dos y cuatro diputados. Dependería ahora de ERC, que sube en dos parlamentarios y de Comuns, que se mantiene con una representación de seis.

    El auge de la extrema derecha también llega a VOX, que ganaría entre dos y tres escaños hasta alcanzar una representación en el Parlament de Cataluña de entre 13 y 14, superando así al PP, que se quedan con 12-13 escaños.

    La situación es peor para Comuns y la CUP. En el caso de la formación morada, la representación se mantendría en 6 escaños, mientras que en el caso de la formación independentista podría implicar la pérdida de uno de sus representantes en el peor de los casos, con 3-4 diputados.

    Salvador Illa revalidaría el Govern

    Los datos extraídos del sondeo revelan que Salvador Illa (PSC) estaría en condiciones de revalidar su mandato con una mayoría de izquierdas en el Parlament de Cataluña. La suma de PSC, ERC y Comuns daría 69 diputados, uno más de la mayoría absoluta. Sin embargo, la parte baja de la horquilla del sondeo dejaría al tripartito en 66 escaños, con dificultades para lograr un gobierno.

    La subida de Silvia Orriols tendría igualmente dificultades para alcanzar el poder para los independentistas. La suma de ERC, Junts, Aliança y la CUP deja una representación de entre 63 y 67 escaños, que no alcanza en ningún caso la mayoría absoluta.

    El sondeo confirma, en todo caso, el ascenso imparable que está experimentando Aliança Catalana, un partido que ha pasado de ser extraparlamentario a lograr un 'sorpasso' a Junts en los sondeos electorales. Y podría suponer un golpe para el Gobierno de Pedro Sánchez, que depende en este momento del apoyo de la formación de Puigdemont y que ahora se está viendo desangrada en las encuestas con un claro trasvase de votos a la extrema derecha.

