Alerta alimentaria: retiran estos dulces de todos los supermercados

Alerta alimentaria en España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ordenado la retirada inmediata de unos dulces de los supermercados por riesgo sanitario.

El producto afectado por esta alerta alimentaria es un producto de mochi procedente de Taiwán, comercializado bajo la marca Qlove Japanese Style, del que se recomienda extremar las precauciones.

En concreto, el producto es el Dubai mochi pistachio kunafa favor, presentado en caja de cartón y con un peso de 168 gramos. La alerta afecta a todos los lotes que incluyan la leyenda 'gluten free' en el etiquetado. El producto sí contiene gluten, por lo que puede resultar extremadamente peligroso para personas con alergias o intolerancias.

Producto: Dubai mochi pistachio flavor

Envase: caja de cartón

Peso: 168 gramos

Lotes afectados: todos los que incluyan 'gluten free' en su etiquetado

Esta alerta alimentaria ya ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), después de que las autoridades sanitarias de Andalucía hayan detectado la presencia de gluten en este producto, a pesar de que la etiqueta no lo indicaba.

Recomendaciones y cómo actuar ante esta alerta alimentaria

Las autoridades están retirando todos los productos afectados en los supermercados. Por el momento, se ha constatado su distribución inicial en Andalucía y Comunidad de Madrid, aunque las autoridades no descartan redistribuciones a otros territorios.

Como medida de precaución, la Aesan recomienda que todas las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten, como celiaquía o intolerancia, se abstengan de consumir este producto en caso de tenerlos en casa o encontrarlos en una tienda.

Toda la información relativa a esta alerta alimentaria ya ha sido trasladada a las diferentes comunidades autónomas para verificar la retirada del producto de todos los canales de comercialización.