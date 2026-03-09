Noticias

Alerta alimentaria: retiran estos dulces de todos los supermercados

Las autoridades recomiendan comprobar la fecha de caducidad y el número de lote para evitar consumir productos afectados.

Alerta alimentaria: retiran estos dulces de todos los supermercados
Mochis Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

09 Marzo 2026 16:30 (hace 4 horas)

Alerta alimentaria en España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ordenado la retirada inmediata de unos dulces de los supermercados por riesgo sanitario.

Vídeos Los Replicantes

El producto afectado por esta alerta alimentaria es un producto de mochi procedente de Taiwán, comercializado bajo la marca Qlove Japanese Style, del que se recomienda extremar las precauciones.

En concreto, el producto es el Dubai mochi pistachio kunafa favor, presentado en caja de cartón y con un peso de 168 gramos. La alerta afecta a todos los lotes que incluyan la leyenda 'gluten free' en el etiquetado. El producto sí contiene gluten, por lo que puede resultar extremadamente peligroso para personas con alergias o intolerancias.

  • Producto: Dubai mochi pistachio flavor
  • Envase: caja de cartón
  • Peso: 168 gramos
  • Lotes afectados: todos los que incluyan 'gluten free' en su etiquetado
    • Producto retirado por alerta alimentaria
    Producto retirado por alerta alimentaria Aesan

    Esta alerta alimentaria ya ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), después de que las autoridades sanitarias de Andalucía hayan detectado la presencia de gluten en este producto, a pesar de que la etiqueta no lo indicaba.

    Recomendaciones y cómo actuar ante esta alerta alimentaria

    Las autoridades están retirando todos los productos afectados en los supermercados. Por el momento, se ha constatado su distribución inicial en Andalucía y Comunidad de Madrid, aunque las autoridades no descartan redistribuciones a otros territorios.

    Como medida de precaución, la Aesan recomienda que todas las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten, como celiaquía o intolerancia, se abstengan de consumir este producto en caso de tenerlos en casa o encontrarlos en una tienda.

    Toda la información relativa a esta alerta alimentaria ya ha sido trasladada a las diferentes comunidades autónomas para verificar la retirada del producto de todos los canales de comercialización.

    Lo más compartido

    1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
    2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
    3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
    4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
    5. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
    6. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
    7. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
    8. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
    9. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
    10. Muere el bicampeón del mundo Pierre Wolnik a los 37 años
    Artículos relacionados
    Confirmado por la OCU: estas son las mejores tortillas de patata del supermercado

    Confirmado por la OCU: estas son las mejores tortillas de patata del supermercado

    Alerta alimentaria: retiran estos yogures y panes del supermercado

    Alerta alimentaria: retiran estos yogures y panes del supermercado

    Ni Aldi ni Lidl: la multinacional de supermercados 'low cost' que se expande en España

    Ni Aldi ni Lidl: la multinacional de supermercados 'low cost' que se expande en España

    El supermercado de Países Bajos que se expande por España: 200 nuevos empleos

    El supermercado de Países Bajos que se expande por España: 200 nuevos empleos

    Contenidos que te pueden interesar

    La Fiscalía afirma que no hay indicios para imputar a Mazón: rechaza imputarle por la DANA

    La Fiscalía afirma que no hay indicios para imputar a Mazón: rechaza imputarle por la DANA

    Rihanna es atacada por una mujer que habría disparado varias veces contra su domicilio

    Rihanna es atacada por una mujer que habría disparado varias veces contra su domicilio

    Muere en Cuenca tras recibir un contraste al que era alérgico: el cirujano fue avisado

    Muere en Cuenca tras recibir un contraste al que era alérgico: el cirujano fue avisado

    Adiós ChatGPT: boicotean la IA por colaborar con Trump al grito de 'QuitGPT'

    Adiós ChatGPT: boicotean la IA por colaborar con Trump al grito de 'QuitGPT'

    Alerta alimentaria: retiran estos dulces de todos los supermercados

    Alerta alimentaria: retiran estos dulces de todos los supermercados

    De qué ha muerto el corredor Jokin Uribetxeberria a los 34 años

    De qué ha muerto el corredor Jokin Uribetxeberria a los 34 años

    Cuánto va a subir a gasolina: la previsión de un experto

    Cuánto va a subir a gasolina: la previsión de un experto

    Elon Musk comparte un gráfico falso que vincula su compra de X con menos personas trans

    Elon Musk comparte un gráfico falso que vincula su compra de X con menos personas trans