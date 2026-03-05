Cargan contra Sofía Suescun y Kiko Jiménez por comprar este producto en Mercadona

Las redes sociales se han convertido en el escaparate habitual de muchas celebridades. En el caso de Sofía Suescun y Kiko Jiménez, compartir parte de su vida diaria con sus seguidores forma parte de su rutina. La pareja, muy activa en internet, suele mostrar su estilo de vida, centrado en el deporte, la alimentación saludable y el bienestar.

Sin embargo, una de sus últimas publicaciones ha provocado una inesperada polémica. En un vídeo en el que enseñaban su compra semanal en el supermercado, algunos usuarios se fijaron en un producto concreto y comenzaron a criticar su elección.

El establecimiento elegido para hacer la compra fue Mercadona, donde la pareja recorrió varios pasillos mostrando los alimentos que habían adquirido.

Un vídeo para mostrar su compra semanal

En el vídeo, grabado a las puertas del supermercado, la pareja quiso dejar claro desde el principio que no se trataba de ninguna colaboración comercial.

"Esta es nuestra compra semanal, pagada por nosotros, no hay ningún acuerdo ni patrocinio. Os la mostramos con un fin informativo y porque nos lo habéis pedido mucho", explicaban al inicio de la grabación.

A lo largo del vídeo, enseñan diferentes productos que forman parte de su alimentación habitual: frutas, alimentos integrales o carne de pollo, entre otros. Una cesta de la compra que, en general, encaja con el estilo de vida saludable que suelen mostrar en redes sociales. Pero un detalle concreto terminó acaparando la atención de muchos usuarios.

El producto que desató las críticas: filetes de panga

El motivo de la polémica fueron unos filetes congelados de panga que aparecían entre los productos adquiridos. Tras publicarse el vídeo, varios seguidores comenzaron a cuestionar esa elección y dejaron comentarios críticos en redes sociales.

Algunos usuarios advertían sobre el origen de este pescado con mensajes como: "Viene del río más contaminado del mundo" o "Posible presencia de residuos de metales pesados, antibióticos y otros contaminantes químicos".

El panga es un pescado de agua dulce que se cría principalmente en el delta del Mekong, en Vietnam, una región que en los últimos años ha sido objeto de debate por cuestiones medioambientales relacionadas con la calidad del agua.

El debate sobre el consumo de panga

Diversos organismos y estudios han analizado el consumo de este tipo de pescado en los últimos años. En ese contexto, la Organización Mundial de la Salud ha señalado en distintas ocasiones la importancia de controlar la exposición prolongada a determinados contaminantes presentes en algunos alimentos, como el mercurio.

Aunque el panga que llega a los supermercados europeos debe cumplir las normativas sanitarias y los controles de seguridad alimentaria de la Unión Europea, el producto sigue generando debate entre consumidores, especialmente en redes sociales.

Los usuarios criticaron que ambos optaran por los filetes de panga CC

Por ello, algunos seguidores de la pareja aprovecharon el vídeo para recomendar alternativas o animarles a comprar pescado en comercios locales o pescaderías.

La respuesta de Sofía Suescun

Ante el aluvión de comentarios, la propia Sofía Suescun respondió públicamente a las críticas y aseguró que tendría en cuenta las recomendaciones. "Ya no comeré más panga, gracias. También compramos otros productos en pequeños establecimientos", explicó en respuesta a los usuarios.

El episodio refleja cómo incluso los gestos más cotidianos, como enseñar una compra en el supermercado, pueden convertirse en motivo de debate cuando se comparten en redes sociales ante millones de seguidores.