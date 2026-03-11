Noticias

Alerta alimentaria: retiran estas gominolas del supermercado por riesgo de asfixia

Se recomienda comprobar producto y referencias para evitar el consumo de todas las gominolas afectadas.

Gominolas Foto: Envato Elements
11 Marzo 2026 12:05 (hace 10 horas)

Alerta alimentaria. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ordenado la retirada inmediata de varios lotes de gominolas ante el riesgo de asfixia derivado de su consumo.

La alerta se extiende sobre el producto 'Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak' de la marca Sanrio, presentado en bolsas de plástico con sobres individuales en su interior. El producto ha sido importado desde Japón a través de Países Bajos.

  • Producto: Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak
  • Marca: Sanrio
  • Presentación: Bolsa de plástico con sobres individuales
  • Origen: Japón
    • Producto retirado del mercado por alerta alimentaria
    La alerta alimentaria ha llegado a las autoridades españolas después de haber recibido un aviso internacional a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), que avisaba sobre los riesgos de su consumo.

    Se está retirando del mercado

    Ante el potencial riesgo que representa el consumo de estas gominolas para todos los usuarios, las autoridades están ordenando la retirada de todos los productos afectados. Se recomienda verificar que no se adquieren estos productos en tienda y se recomienda desecharlos en caso de contar ya con ellos en casa.

    La distribución inicial de los productos se ha realizado en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana; aunque no se puede descartar redistribuciones a otras regiones de España.

    Toda la información relacionada con esta alerta alimentaria se ha enviado a las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio de Información (Sciri), con el objetivo de verificar la retirada efectiva de los productos afectados.

