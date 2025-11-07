Alerta por el nuevo bizcocho de pistacho de Mercadona: las precauciones a seguir

Mercadona ha lanzado en la sección de panadería y repostería un nuevo producto para los paladares más dulces: el nuevo bizcocho de pistacho de Mercadona. Se trata de un dulce ideal para ocasiones especiales o para darse un capricho de vez en cuando. No se recomienda su consumo como un postre habitual ya que tiene un gran valor energético.

Valor energético del bizcocho

El nuevo dulce de Mercadona tiene un aporte de 421 kilocalorías por cada 100 gramos. El pastel tiene un llamativo sabor a pistacho, lo que hace que el bizcocho entre en la lista de deseos de todos los consumidores, en especial, de aquellos que son más de dulce que de salado. Además, es idóneo para aquellos que quieren un postre más sofisticado sin tener que tirarse horas en la cocina.

Nuevo bizcocho de pistacho de Mercadona Mercadona

La empresa valenciana parece estar concienciada con la salud porque lo ofrecen como un producto pequeño y de lujo perfecto para celebraciones o momentos especiales y no para el consumo diario. Entendemos que es "de lujo" por ser un pastel fuera de lo común porque el precio que tiene es bastante competitivo; 420 gramos a 4,10 euros.

Receta

Pastisart Iberia S. L. U. es el proveedor especialista encargado de la elaboración del bizcocho de pistacho. El atractivo está en la textura jugosa y esponjosa relleno de un sabor cremoso con nata; la idea busca combinar la esponjosidad de la masa con la suavidad del interior para crear unas texturas apetecibles.

La receta contiene un 2,5 % de pistacho, siendo el ingrediente característico del bizcocho. La base del pastel está compuesta por una mezcla de harinas de trigo y del fruto seco otra vez para aportar una mayor consistencia final. Esta combinación ofrece una experiencia superior que los dulces industriales.

La elección del pistacho no es casual, sino que responde a una tendencia del mercado de olvidar los sabores tradicionales. Esta novedad presenta más variedad dentro de los dulces del supermercado y hace que Mercadona siga creciendo económicamente y alcance aún más prestigio.