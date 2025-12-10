Islandia también abandona Eurovisión 2025: ya hay cinco países fuera por Israel

Islandia se suma a España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia: no estará en el Festival de Eurovisión 2025 ante la presencia de Israel en pleno genocidio en la Franja de Gaza, que deja más de 67.000 muertos.

La decisión de la cadena islandesa se produce después de haber abierto un proceso de reflexión para una decisión final al respecto. Se sigue así los pasos de los cuatro países ya mencionados, que adoptaron su marcha el 4 de diciembre, cuando la Unión Europea de Radiodifusión (UER) optó por mantener a Israel en el certamen.

El director general del ente islandés, Stefán Eiriksson, considera que la decisión de la UER deja patente que el certamen no tiene la capacidad de "unificar" a todo el país y que la política de la dirección del festival "ya ha dañado la reputación de la competición".

A la espera de conocer la lista final

La salida de Islandia podría no ser la última. Hasta finales de diciembre no se conocerá la lista definitiva de países que participarán en Eurovisión 2025, por lo que todavía quedaría la posibilidad de que se sumaran otros participantes.

Este proceso de debate también se había abierto en Bélgica, aunque la cadena RTVF finalmente optó por participar, a pesar de que las críticas por la participación de Israel en el festival se habían sucedido de manera continua.