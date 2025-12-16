Confirmado: estos son los países que irán a Eurovisión 2026 en plena polémica por Israel

Ya están confirmados todos los participantes de Eurovisión 2026. La presencia de Israel en el festival en pleno genocidio en la Franja de Gaza, con más de 65.000 muertos, ha derivado en el boicot de varios países, incluyendo España, que no acudirá por primera vez en su historia.

Un boicot que se aprecia en la lista definitiva. Eurovisión 2026 será la edición con menos participantes desde 2004. Tan solo acudirán 35 candidatos, con la salida de España, Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), encargada de organizar el festival, se ha visto en la encrucijada, pero finalmente ha podido llevar adelante la convocatoria con 35 países en una lista que ya ha sido anunciada de manera oficial.

La organizadora del festival ha intentado recabar el apoyo de algunos países que se habían retirado durante los últimos años para incrementar el número de participantes, ya que se deben cubrir dos semifinales y la gran final, que se prevé en mayo de 2026.

En este tanteo, tan solo se ha logrado la vuelta de Rumanía, Bulgaria y Moldavia, que han acordado con la UER las condiciones económicas necesarias para su retorno, incluyendo la participación y los derechos de emisión.

Qué países participan en Eurovisión 2026: la lista definitiva

Con todo ello, los países que acudirán a Eurovisión 2026 son un total de 35. Entre ellos, se encuentran países como Alemania o Austria, que explícitamente amenazaron con abandonar si se excluía a Israel.

Albania

Armenia

Australia

Austria

Azerbaijan

Bélgica

Bulgaria

Croacia

Chípre

República checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Georgia

Alemania

Grecia

Israel

Italia

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Malta

Moldavia

Montenegro

Rumania

Noruega

Polonia

Portugal

San Marino

Serbia

Suecia

Suiza

Ucrania

Reino Unido

Las bajas del Festival de Eurovisión son, en algunos casos, muy relevantes. España forma parte del Big Five, siendo uno de los países que más dinero aportan. En el caso de Países Bajos es uno de los fundadores, mientras que Irlanda es uno de los dos países con más victorias.

La primera semifinal se celebrará el 12 de mayo con 15 participantes, y la segunda llegará el 14 de mayo, con otros 15 países. Los cuatro países que se presentarán por el Big Five, además de Austria como vencedor en 2024, pasarán directamente a la final, que se celebrará el 16 de mayo.

Después de confirmar su salida, RTVE no emitirá el Festival de Eurovisión 2026, por lo que los espectadores tendrán que acudir a Youtube y también podrán votar, aunque sus votos se acumularán en la categoría de 'resto de países' al no competir en esta edición.