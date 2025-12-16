Los Replicantes
Buscar

Televisión

Confirmado: estos son los países que irán a Eurovisión 2026 en plena polémica por Israel

El Festival de Eurovisión 2026 cuenta con el menor número de participantes desde 2004 en pleno boicot por la presencia de Israel.

Confirmado: estos son los países que irán a Eurovisión 2026 en plena polémica por Israel
Festival de Eurovisión 2026 Foto: EBU (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

16 Diciembre 2025 14:16 (hace 7 horas)

Ya están confirmados todos los participantes de Eurovisión 2026. La presencia de Israel en el festival en pleno genocidio en la Franja de Gaza, con más de 65.000 muertos, ha derivado en el boicot de varios países, incluyendo España, que no acudirá por primera vez en su historia.

Vídeos Los Replicantes

Un boicot que se aprecia en la lista definitiva. Eurovisión 2026 será la edición con menos participantes desde 2004. Tan solo acudirán 35 candidatos, con la salida de España, Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), encargada de organizar el festival, se ha visto en la encrucijada, pero finalmente ha podido llevar adelante la convocatoria con 35 países en una lista que ya ha sido anunciada de manera oficial.

La organizadora del festival ha intentado recabar el apoyo de algunos países que se habían retirado durante los últimos años para incrementar el número de participantes, ya que se deben cubrir dos semifinales y la gran final, que se prevé en mayo de 2026.

Israel volverá a participar en Eurovisión 2026 a pesar del boicot explícito de cinco países
Israel volverá a participar en Eurovisión 2026 a pesar del boicot explícito de cinco países EBU

En este tanteo, tan solo se ha logrado la vuelta de Rumanía, Bulgaria y Moldavia, que han acordado con la UER las condiciones económicas necesarias para su retorno, incluyendo la participación y los derechos de emisión.

Qué países participan en Eurovisión 2026: la lista definitiva

Con todo ello, los países que acudirán a Eurovisión 2026 son un total de 35. Entre ellos, se encuentran países como Alemania o Austria, que explícitamente amenazaron con abandonar si se excluía a Israel.

  • Albania
  • Armenia
  • Australia
  • Austria
  • Azerbaijan
  • Bélgica
  • Bulgaria
  • Croacia
  • Chípre
  • República checa
  • Dinamarca
  • Estonia
  • Finlandia
  • Francia
  • Georgia
  • Alemania
  • Grecia
  • Israel
  • Italia
  • Letonia
  • Lituania
  • Luxemburgo
  • Malta
  • Moldavia
  • Montenegro
  • Rumania
  • Noruega
  • Polonia
  • Portugal
  • San Marino
  • Serbia
  • Suecia
  • Suiza
  • Ucrania
  • Reino Unido

    • Las bajas del Festival de Eurovisión son, en algunos casos, muy relevantes. España forma parte del Big Five, siendo uno de los países que más dinero aportan. En el caso de Países Bajos es uno de los fundadores, mientras que Irlanda es uno de los dos países con más victorias.

    La primera semifinal se celebrará el 12 de mayo con 15 participantes, y la segunda llegará el 14 de mayo, con otros 15 países. Los cuatro países que se presentarán por el Big Five, además de Austria como vencedor en 2024, pasarán directamente a la final, que se celebrará el 16 de mayo.

    Después de confirmar su salida, RTVE no emitirá el Festival de Eurovisión 2026, por lo que los espectadores tendrán que acudir a Youtube y también podrán votar, aunque sus votos se acumularán en la categoría de 'resto de países' al no competir en esta edición.

    Lo más compartido

    1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
    2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
    3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
    4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
    5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
    6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
    7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
    8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
    9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
    10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
    Artículos relacionados
    España en Eurovisión: el final de una larga historia donde se priorizó la dignidad

    España en Eurovisión: el final de una larga historia donde se priorizó la dignidad

    Estos son los rivales de Gonzalo Pinillos en Eurovisión Junior 2025: todas las canciones

    Estos son los rivales de Gonzalo Pinillos en Eurovisión Junior 2025: todas las canciones

    Islandia también abandona Eurovisión 2025: ya hay cinco países fuera por Israel

    Islandia también abandona Eurovisión 2025: ya hay cinco países fuera por Israel

    Francia gana Eurovisión Junior y España acaba quinta: las claves del festival

    Francia gana Eurovisión Junior y España acaba quinta: las claves del festival

    Contenidos que te pueden interesar
    Alerta por DANA: AEMET lanza avisos de lluvia y nieve en estas zonas

    Alerta por DANA: AEMET lanza avisos de lluvia y nieve en estas zonas

    Cuánto costará el abono transporte de Madrid en 2026: precios en EMT, Metro y Cercanías

    Cuánto costará el abono transporte de Madrid en 2026: precios en EMT, Metro y Cercanías

    Qué aerolíneas 'low cost' tienen menos reclamaciones: sin sustos por el equipaje

    Qué aerolíneas 'low cost' tienen menos reclamaciones: sin sustos por el equipaje

    Qué es el nuevo monedero digital de Bizum: así funciona en comercios

    Qué es el nuevo monedero digital de Bizum: así funciona en comercios

    El supermercado que se expande por España: un centenar de aperturas en todo el país

    El supermercado que se expande por España: un centenar de aperturas en todo el país

    Muere una mujer de 63 años en la calle desahuciada por el Ayuntamiento de Collado Villalba

    Muere una mujer de 63 años en la calle desahuciada por el Ayuntamiento de Collado Villalba

    Confirmado: estos son los países que irán a Eurovisión 2026 en plena polémica por Israel

    Confirmado: estos son los países que irán a Eurovisión 2026 en plena polémica por Israel

    Condenado a tres años de prisión en Huelva por robar 1,48 euros en la gasolinera

    Condenado a tres años de prisión en Huelva por robar 1,48 euros en la gasolinera