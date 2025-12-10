Estos son los rivales de Gonzalo Pinillos en Eurovisión Junior 2025: todas las canciones

Aún le queda una parada eurovisiva a España antes de marchar del universo eurovisivo. Y es que este próximo sábado 13 de diciembre se celebra en Tblisi, capital de Georgia Eurovisión Junior 2025, el festival infantil que cuenta con la representación española de la mano del madrileño Gonzalo Pinillos y su tema 'Érase una vez (Once Upon A Time)'. Como cada año, te vamos a repasar los temas uno a uno para que en un rato conozcas los rivales de RTVE en la cita georgiana, en la que una vez más España parte como uno de los favoritos. ¡Vamos con ello!

1 España - Gonzalo Pinillos - 'Érase una vez (Once Upon A Time)'

RTVE ha apostado este año en Eurovisión Junior por el talento del joven Gonzalo Pinillos, de 14 años pero con una trayectoria espectacular en el mundo del musical. Por eso quizá 'Érase una vez (Once Upon A Time)', el tema de Luis Ramiro, Alejandro Martínez y David Parejo es un tema tremendamente teatral, con el que RTVE busca incitar la lectura a los jóvenes europeos, con una canción llena de referencias a grandes obras de la literatura infantil y juvenil. Una propuesta de nuevo redonda para un festival que hace ilusionarse a la vez que sabe un poco a despedida.

2 Albania - Kroni Pula - 'Fruta Perime'

Albania este año ha captado perfectamente la esencia de lo que para muchos debe ser el Junior. Y es que la pequeña Kroni canta una canción que habla de lo importante que es comer fruta, y de lo mucho que sus padres le piden que coma fruta. Albania es el país que más fruta consume de todo el mundo, y se nota. Una canción muy divertida.

3 Armenia - Albert - 'Brave Heart'

Armenia se ha abonado a las grandes voces para Eurovisión Junior, y este año no ha sido menos con el joven Albert y el baladón 'Brave Heart', el que jugará con los rasgos étnicos de la música del país y un tema también muy teatralizado como el de España. ¿Un rival para optar por la victoria?

4 Azerbaiyán - Yagmur - 'Miau Miau'

Los azeríes apuestan este año por una canción de las que se te quedan en la cabeza, con algo muy universal como es un gato. 'Miau Miau' da lo que promete, un tema de marcada coreografía y muy 'exportable' a TikTok, que buscará en un mar de baladas destacar por ser más movida. Se agradece.

5 Chipre - Rafaella & Christos - 'AWAY'

Eurovisión Junior 2025 es un festival muy Disney, y los chipriotas han optado por la típica canción de princesa y príncipe con un sinfín de segundas voces en griego. Un tema para lucir voces y ver como se acompasan Rafaella y Christos. De su directo dependerá el resultado.

6 Croacia - Marino Vrgoc - 'Snovi'

Croacia vuelve a Eurovisión Junior tras nueve años y lo hace con una balada clásica en voz de Marino Vrgoc, el que la canta a las mil maravillas. Con una estética intimista, quizá el handicap es ver una balada un tanto adulta para un intérprete tan pequeño. Pero sea como sea, volver ver a Croacia de partida ya es una gran noticia.

8 Francia - Lou Deleuze - 'Ce Monde'

En una gran cantidad de baladas, Francia a nuestro parecer trae la mejor repitiendo su fórmula de llevar la 'chanson française' a una voz privilegiada. Es el caso de una Lou Deleuze que recuerda a ratos a Barbara Pravi o Patricia Kaas, enfundada en el look más francés posible. ¿Les dará para ganar? Estarán en la pelea seguro.

9 Georgia - Anita Abgariani - 'Shine Like A Star'

Se suele decir que el anfitrión de Eurovisión por norma general suele optar por temas no muy competitivos ya que albergar el festival ya es de por sí un gran esfuerzo. No es el caso de una Georgia que abrirá Tblisi al festival, y encima trae un tema épico como ninguno con Anita Abgariani. Grabado su videoclip en unas cuevas únicas muy cerca de su capital, la canción es una interpretación de las que te dejan la boca abierta. ¿Tanto como para hacer un doblete?

10 Irlanda - Lottie O'Driscoll Murray - 'Rúin'

Irlanda ha cogido su senda en Eurovisión Junior. Principalmente lo esencial es llevar su lengua, el gaélico al festival. Y la mayoría de las veces con voces femeninas de alto potencial vocal. 'Rúin' es un tema con un toque celta interesante y unas melodías muy agradables, dando la sensación quizá de que no es un tema muy infantil pero sí una buena canción.

11 Italia - Leonardo Giovannangeli - 'Rockstar'

Italia trae a Tblisi a su pequeño Irama. Leonardo buscará traer la energía de un 'rockstar' al escenario, entrando en algo que suele aparecer casi siempre en el Junior: los rapeos. El tema puede pegar de ser un poco un batiburrillo, pero andamos seguros de que lo venderá bastante bien como para que resulte interesante de ver.

12 Macedonia del Norte - Nela Manceska - 'Miracle'

Macedonia del Norte de momento no quiere saber nada de Eurovisión senior, pero en el Junior han encontrado su sitio. Para 2025 apuestan por Nela y una balada que tiene ese toque balcánico que tantas veces han llevado al Eurovisión convencional. Otra balada más, que dependerá en gran medida del directo de Nela encima de las tablas del pabellón de Georgia.

12 Malta - Eliza Borg - 'I Believe'

Eliza Borg reconoció que una de sus grandes ídolos es la eurovisiva y ganador de Eurovisión Junior Destiny Chukunyere. Pues ahora cantará en Tblisi una balada escrita por su ídolo. 'I Believe' es la típica powerballad Disney, enpequeñecida un poco con un videoclip 100% hecho por inteligencia artificial. De nuevo, volvemos a lo mismo: el éxito dependerá del directo.

13 Montenegro - Asja Dzogovic - 'I Tuzna i Srecna Prica'

Montenegro volvió a Eurovisión senior el año pasado con un baladón de tinte balcánico en voz de Nina Zizic. Parece que para el Junior, la hoja de ruta es la misma. Son expertos en este género musical, y creemos que hacen bien en exportarlo. Eso sí, no esperen un show muy infantil.

14 Países Bajos - Meadow - 'Freeze'

Países Bajos es otro de los países que confirmó su marcha de Eurovisión senior tras la Asamblea General de la UER, sin embargo al igual que España, sigue en Eurovisión Junior. Su final nacional, el 'Junior Songfestival' es un absoluto éxito en el país, y el año pasado lo ganó la joven Meadow con 'Freeze', uno de los pocos temas movidos del año. Su estribillo es de esos que se quedan en la cabeza, y ante las pocas canciones movidas que hay, destacará.

15 Polonia - Marianna Klos - 'Brightest Light'

Polonia es uno de los grandes países de Eurovisión Junior, y si bien los resultados no le sonríen demasiado en las últimas ediciones, uno de los géneros que mejor maneja es el de las baladas emotivas. Con Marianna Klos vuelven a esa fórmula, con una canción que suena a balada de toda la vida emotiva eurovisiva. ¿Les funcionará esta vez?

16 Portugal - Ines Gonçalves - 'Para Onde Vai o Amor?'

Portugal el año pasado casi toca la gloria en Madrid, con una canción de esas que desgarran con buenas dosis de la nostalgia portuguesa. Por eso quizá la RTP vuelve a apostar por la misma fórmula de la mano de una Ines Gonçalves que lo canta a las mil maravillas, y que tendrá la sombra de la comparación con su propuesta del año pasado pero destacará muchísimo.

17 San Marino - Martina CRV - 'Beyond The Stars'

San Marino se viste de country este año con Martina CRV y 'Beyond The Stars'. Luego de volver al festival el año pasado, y hasta ofrecerse a albergarlo hace un par de meses, la sombra de Taylor Swift es alargada en una canción bastante agradable y que mejora sustancialmente a su propuesta del año pasado.

18 Ucrania - Sofia Nersesian - 'Motanka'

Cerramos con Ucrania y la canción de Sofía Nersesian, de raíces armenias. La canción es dedicada a su 'motanka', su muñeca de trapo que siempre le acompaña, siendo una de las canciones más movidas y mejor planteadas en escena de toda la edición. Sonando muy ucraniano, el concepto es redondo.