Francia gana Eurovisión Junior y España acaba quinta: las claves del festival

Francia ha ganado su cuarto festival de Eurovisión Junior en la edición de 2025 en Tiflis, la capital de Georgia. Lou Deleuze, con la balada 'Ce Monde' se alzó con la victoria dominando jurado y televoto (primera para los expertos, segunda para el público) en un festival de muchas canciones lentas y baladas épicas. España, de la mano de Gonzalo Pinillos y su tema 'Érase una vez (Once Upon A Time)' concluyó en quinta posición, con 152 puntos mermado quizá por un tibio noveno puesto del televoto. Repasemos todo lo sucedido en la noche en Georgia.

España, una aventura redonda

RTVE apareció en Eurovisión Junior 2025 con un concepto bien distinto al de sus competidores. La pública española apostó por un show muy teatralizado en voz de un Gonzalo Pinillos que estuvo sublime sobre las tablas del Gimnasio de Tiflis. Junto a sus dos bailarines, y con una puesta en escena que fue de las más ambiciosas de toda la gala, la historia de 'Érase una vez' fue redonda, en energía, poderío vocal y storytelling.

Todo esto acabó en un quinto puesto para un Gonzalo que llegaría a liderar la clasificación durante el jurado, acabar cuarto en esa etapa, y noveno para el televoto con 54 puntos. La delegación española debe estar más que contenta con el desarollo de una propuesta tan completa como esta en un año convulso, donde la marca Eurovisión en España no anda en su mejor momento.

Francia replica 'Voilà' con éxito

Que Francia recurra una y otra vez a su cliché de la 'chanson française' no es una novedad, quizá lo novedoso sí es implementar bastantes elementos de la última candidatura que realmente les hizo soñar por ganar Eurovisión senior: la de Barbara Pravi con 'Voilà'. De la mano de la pequeña Lou Deleuze y su voz espectacular, los paralelismos con la canción de 2019 son totales, un hecho que no le pesó para sumar más de 200 puntos en clasificación final y hacerse con la cuarta victoria de la France Télévisions, todas llegadas desde 2020, una auténtica barbaridad.

Ahora la duda está en si los franceses van a optar por albergar el festival, o cederlo a otra televisión tal y como hicieron el año pasado con RTVE en Madrid. San Marino se ofreció a albergarlo, y ahora la pelota está en el tejado galo.

Georgia luchó de nuevo por la victoria

Se suele decir que los países anfitriones se conforman con organizar bien el festival, y por norma general no tienen muchas ganas de ganar de nuevo. Sin embargo, Georgia es junto a Francia el gran país de Eurovisión Junior, y en su casa lo volvieron a demostrar con la voz privilegiada de Anita Abgariani y una canción todo poderío que se alzó con un tercer puesto más que meritorio.

Completando una gala dinámica y de alto nivel, la GPB georgiana supo de nuevo tomarle bien el pulso a Eurovisión Junior, con un show para estar desde luego orgullosos.

Ucrania volvió a ser competitiva

Si bien en el Junior no suele pasar tanto, en Georgia volvió a suceder algo muy dado en el universo eurovisivo estos últimos años: que Ucrania gane el televoto del festival. Con 98 puntos, el voto popular permitió a la televisión ucraniana ser segunda con la ucraniana de origen armenio Sofía Nersesian,y. el tema 'Motanka', uno de los más movidos de una edición de poco baile. Si bien la diferencia con la ganadora Francia en el scoreboard final fue notoria, el segundo puesto de la Suspilne les vuelve a dejar un gran resultado en Eurovisión Junior tras varios años consiguiendo grandes puestos, con el tercero en Madrid o el quinto en Ereván hace dos años.

¿Volveremos en 2026?

Una vez Eurovisión Junior 2025 ha concluido y con éxito, la gran pregunta del aficionado es saber si España estará en la edición del año que viene, o el boicot a Eurovisión senior se acabará haciendo extensible al festival infantil.

Lo cierto a día de hoy es que RTVE confirma que no tiene una posición formada aún para decidir, y que llegado el momento comunicarán su decisión. La 'no presencia' de Israel en el certamen infantil podría llevar a pensar que RTVE repita el año que viene, aunque la decisión firme es aún una incógnita. El siguiente paso de la pública es Benidorm Fest, con la salida de las canciones el próximo jueves y el festival en pleno apogeo de preparativos.