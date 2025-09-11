Los Replicantes
Buscar
Usuario

Política

Ayuso culpa a Óscar Puente y a los "suicidios" del caos de Metro: está gestionado por ella

La presidenta madrileña ha cargado contra Óscar Puente por la situación de Renfe y ahora intenta escurrir el bulto por el caos de Metro de Madrid.

Ayuso culpa a Óscar Puente y a los "suicidios" del caos de Metro: está gestionado por ella
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso Foto: CAM
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

11 Septiembre 2025 16:52 (hace 7 horas)

Sorpresa por la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante el caos generado en el Metro de Madrid. Las imágenes de colas kilométricas en intercambiadores como Moncloa se producen en pleno cierre del arco este del suburbano, que coincide con los autobuses de la zona suroeste (Alcorcón, Móstoles, Navalcarnero) sin llegar a Príncipe Pío y obras de gran envergadura como el soterramiento de la A5 o el cubrimiento del puente de Ventas.

Vídeos Los Replicantes

Una gran magnitud de obras, previstas para acabar en coincidencia con las próximas elecciones autonómicas y municipales (donde se volverán a presentar Ayuso y Almeida), que han generado graves problemas en la movilidad por su coincidencia.

Y, después de multitud de meses en los que la presidenta madrileña ha culpado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de los problemas de Renfe (a pesar de la liberalización o la incapacidad de túneles como Sol o Recoletos derivados de la gestión de gobiernos anteriores, como el de Mariano Rajoy); Díaz Ayuso ahora intenta escurrir el bulto con la situación de Metro de Madrid.

La culpa es de los "suicidios" y Óscar Puente

Preguntada en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 sobre los problemas de movilidad en la capital y el caos que se está sufriendo en Metro de Madrid, con colapsos y servicios insuficientes, la presidenta madrileña ha vuelto a mirar al Gobierno de Pedro Sánchez... a pesar de que gestiona ella directamente la red. También las frecuencias de todos los operadores de transporte público, a través del Consorcio Regional de Transportes.

"El ministro Óscar Puente ironiza en redes sobre el caos en el transporte público madrileño justo en el comienzo de curso escolar. No todo van a ser fallos en el AVE y ustedes también tienen lo suyo, viene a decir", le ha lanzado la presentadora, Susanna Griso.

La respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha dejado a nadie indiferente: "Hay que tener en cuenta que cada vez que fallan las Cercanías en Madrid, que es muy frecuente, luego nos colapsa el Metro. Pero también tenemos algunas incidencias, como intentos de suicidios, problemas sanitarios... bueno, hay muchos motivos", ha declarado Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña no alude, de este modo, a la sorprendente acumulación de obras o a las frecuencias insuficientes en otros servicios, como los autobuses de la Empresa Municipal de Madrid (EMT), así como tampoco a la insuficiencia de bicicletas en el servicio de Bicimad. Tampoco exhibe voluntad de solucionar un servicio de transporte público que depende directamente de su Administración, lanzando la culpa a Renfe, que depende del Estado.

"Va a conectar metro, bueno, perdón, metro, autobuses, intercambiadores"

Los hechos han ocurrido en la misma entrevista en la que Isabel Díaz Ayuso ha sido incapaz de explicar la reapertura de la línea 7B de Metro de Madrid, que da servicio a Coslada y San Fernando de Henares. Un tramo que lleva cerrado varios años por inundaciones en túneles y grietas en viviendas sobre superficie al haberse construido sobre suelo salino.

"Y... es la forma de seguir hacia delante y... llevar este metro... que además va a llevar a Alcalá de Henares el primer... va a conectar metro, bueno, perdón, metro, autobuses, intercambiadores, con todos los autobuses comarcales de Alcalá de Henares, que me estoy expresando mal. Es el primer conector de todos estos transportes a nivel regional... y esto se une a taxi a demanda que vamos a llevar a otras zonas... bueno otras medidas que ya iremos presentando", son las palabras que ha lanzado Isabel Díaz Ayuso en 'Espejo Público'.

Las redes sociales se han llenado de comentarios al comprobar las explicaciones que ha aportado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre los planes que hay diseñados para la reapertura de la línea 7B de Metro de Madrid.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. Alerta por el último reto viral: una menor a punto de morir en Valencia
  7. Qué es San Borondón: la desconocida isla española que aparece y desaparece continuamente
  8. Confirmado por la OCU: este es el mejor gazpacho del verano 2025
  9. Adiós El Corte Inglés: cierra este histórico centro comercial el 19 de julio
  10. España, el 'rey de la coca' de Europa: lidera la lista y su consumo se dispara en jóvenes
Artículos relacionados
La precariedad de los bomberos en pleno incendio de Tres Cantos: los sueldos de Ayuso

La precariedad de los bomberos en pleno incendio de Tres Cantos: los sueldos de Ayuso

Miles de personas lanzan cánticos de "Ayuso me gusta la fruta" en las fiestas de Alcorcón

Miles de personas lanzan cánticos de "Ayuso me gusta la fruta" en las fiestas de Alcorcón

El llamativo problema de Ayuso hablando de la línea 7B de Metro: las redes estallan

El llamativo problema de Ayuso hablando de la línea 7B de Metro: las redes estallan

Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales

Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales

Contenidos que te pueden interesar
Quién es Miguel Campoy: el español desaparecido mientras viajaba por el Caribe

Quién es Miguel Campoy: el español desaparecido mientras viajaba por el Caribe

El FBI difunde fotos del sospechoso del asesinato del influencer ultra Charlie Kirk

El FBI difunde fotos del sospechoso del asesinato del influencer ultra Charlie Kirk

Alerta sanitaria: detectan riesgos químicos en varios productos de Schwarzkopf y Garnier

Alerta sanitaria: detectan riesgos químicos en varios productos de Schwarzkopf y Garnier

Sale a la luz el estado actual del actor José Luis Gil: "Sabe perfectamente qué le pasa"

Sale a la luz el estado actual del actor José Luis Gil: "Sabe perfectamente qué le pasa"

Charlie Kirk y sus polémicas: "Vale la pena tener un costo de algunas muertes por arma"

Charlie Kirk y sus polémicas: "Vale la pena tener un costo de algunas muertes por arma"

Ayuso culpa a Óscar Puente y a los "suicidios" del caos de Metro: está gestionado por ella

Ayuso culpa a Óscar Puente y a los "suicidios" del caos de Metro: está gestionado por ella

La jueza de la DANA cita a la vicepresidenta Susana Camarero: ofrece a Mazón ser imputado

La jueza de la DANA cita a la vicepresidenta Susana Camarero: ofrece a Mazón ser imputado

Dónde pasará la última etapa de La Vuelta Ciclista: manifestaciones por Gaza en Madrid

Dónde pasará la última etapa de La Vuelta Ciclista: manifestaciones por Gaza en Madrid