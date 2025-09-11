Ayuso culpa a Óscar Puente y a los "suicidios" del caos de Metro: está gestionado por ella

Sorpresa por la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante el caos generado en el Metro de Madrid. Las imágenes de colas kilométricas en intercambiadores como Moncloa se producen en pleno cierre del arco este del suburbano, que coincide con los autobuses de la zona suroeste (Alcorcón, Móstoles, Navalcarnero) sin llegar a Príncipe Pío y obras de gran envergadura como el soterramiento de la A5 o el cubrimiento del puente de Ventas.

Una gran magnitud de obras, previstas para acabar en coincidencia con las próximas elecciones autonómicas y municipales (donde se volverán a presentar Ayuso y Almeida), que han generado graves problemas en la movilidad por su coincidencia.

Y, después de multitud de meses en los que la presidenta madrileña ha culpado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de los problemas de Renfe (a pesar de la liberalización o la incapacidad de túneles como Sol o Recoletos derivados de la gestión de gobiernos anteriores, como el de Mariano Rajoy); Díaz Ayuso ahora intenta escurrir el bulto con la situación de Metro de Madrid.

La culpa es de los "suicidios" y Óscar Puente

Preguntada en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 sobre los problemas de movilidad en la capital y el caos que se está sufriendo en Metro de Madrid, con colapsos y servicios insuficientes, la presidenta madrileña ha vuelto a mirar al Gobierno de Pedro Sánchez... a pesar de que gestiona ella directamente la red. También las frecuencias de todos los operadores de transporte público, a través del Consorcio Regional de Transportes.

"El ministro Óscar Puente ironiza en redes sobre el caos en el transporte público madrileño justo en el comienzo de curso escolar. No todo van a ser fallos en el AVE y ustedes también tienen lo suyo, viene a decir", le ha lanzado la presentadora, Susanna Griso.

La respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha dejado a nadie indiferente: "Hay que tener en cuenta que cada vez que fallan las Cercanías en Madrid, que es muy frecuente, luego nos colapsa el Metro. Pero también tenemos algunas incidencias, como intentos de suicidios, problemas sanitarios... bueno, hay muchos motivos", ha declarado Díaz Ayuso.

El delirio es total



El metro de Madrid se colapsa por culpa de @oscar_puente_ que además provoca intentos suicidio.

Lo ha dicho así



Solo una repregunta la tumba.

¿Tiene datos de los intentos de suicidio?

Sabe que @susannagriso es amiga,eso no va a pasarpic.twitter.com/2HpeLENV9c — José Vico ???????????????????? (@josevico4) September 10, 2025

La presidenta madrileña no alude, de este modo, a la sorprendente acumulación de obras o a las frecuencias insuficientes en otros servicios, como los autobuses de la Empresa Municipal de Madrid (EMT), así como tampoco a la insuficiencia de bicicletas en el servicio de Bicimad. Tampoco exhibe voluntad de solucionar un servicio de transporte público que depende directamente de su Administración, lanzando la culpa a Renfe, que depende del Estado.

"Va a conectar metro, bueno, perdón, metro, autobuses, intercambiadores"

Los hechos han ocurrido en la misma entrevista en la que Isabel Díaz Ayuso ha sido incapaz de explicar la reapertura de la línea 7B de Metro de Madrid, que da servicio a Coslada y San Fernando de Henares. Un tramo que lleva cerrado varios años por inundaciones en túneles y grietas en viviendas sobre superficie al haberse construido sobre suelo salino.

"Y... es la forma de seguir hacia delante y... llevar este metro... que además va a llevar a Alcalá de Henares el primer... va a conectar metro, bueno, perdón, metro, autobuses, intercambiadores, con todos los autobuses comarcales de Alcalá de Henares, que me estoy expresando mal. Es el primer conector de todos estos transportes a nivel regional... y esto se une a taxi a demanda que vamos a llevar a otras zonas... bueno otras medidas que ya iremos presentando", son las palabras que ha lanzado Isabel Díaz Ayuso en 'Espejo Público'.

Pues no se yo si los afectados por la Línea 7B del Metro de Alcalá se van a quedar tranquilos tras la explicación de Ayuso. pic.twitter.com/3gg84HFmpn — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) September 10, 2025

Las redes sociales se han llenado de comentarios al comprobar las explicaciones que ha aportado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre los planes que hay diseñados para la reapertura de la línea 7B de Metro de Madrid.