Ayuso concede la Medalla de Oro a la Vuelta Ciclista a España tras las protestas por Gaza

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha concedido la Medalla Internacional de Madrid al ganador del certamen, el ciclista danés Jonas Vingergaard "porque no merece ser recibido sobre cajas de hielo por culpa de lo que ustedes provocaron". La presidenta se refiere a las manifestaciones por la presencia de Israel, en pleno genocidio en la Franja de Gaza con más de 66.000 muertos.

Además, la líder del Ejecutivo regional ha anunciado que la Comunidad también concederá la Medalla de Oro durante las celebraciones del 2 de Mayo a la organización de la Vuelta Ciclista a España "porque es una de las competiciones de España que han intentado desguazar".

Díaz Ayuso ha aprovechado los anuncios para negar la existencia de un genocidio en la Franja de Gaza, donde Israel impide la entrada de ayuda humanitaria, destruye hogares, fuerza a la población a su traslado y ha asesinado a más de 66.000 personas. "Eso no le corresponde decir a la izquierda ni a los medios. Ni siquiera a un organismo independiente que tiene un encargo de la ONU. Esto le corresponde al Tribunal Penal Internacional", ha expresado la presidenta madrileña, que considera que "para nosotros no es el caso" porque "se está celebrando una guerra cruenta entre Israel y el terrorismo".

La líder del Ejecutivo regional también se ha referido a los agentes que resultaron heridos durante las movilizaciones: "Mi apoyo a los 22 policías que fueron abandonados a su suerte y fueron agredidos", ha expresado durante su intervención.

Brecha en el PP

La defensa férrea de Israel que evidencia la presidenta madrileña abre un nuevo choque dentro de las filas conservadoras. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reducido la beligerancia en este asunto después del apoyo mayoritario a los gazatíes en España, según las encuestas, y la asistencia de 100.000 personas a la manifestación en Madrid.

La postura de Isabel Díaz Ayuso sobre el genocidio en Gaza ha abierto una brecha en el PP CAM

Además, algunos líderes regionales y municipales no han dudado en expresarse abiertamente para criticar el papel de Israel en Gaza y su apoyo a la población invadida. Entre otros, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, o el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.

Pero dentro del PP de Madrid también se evidencia esta brecha. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que siempre ha secundado el apoyo a Israel, ha optado recientemente por subirse al giro de Núñez Feijóo para asegurar en una entrevista emitida en Cadena SER que en Gaza también existe "una violación de los derechos humanos".