El llamativo problema de Ayuso hablando de la línea 7B de Metro: las redes estallan

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la reapertura de la línea 7B de Metro de Madrid. Se trata del tramo este de la línea, que volverá a operar en "noviembre", según ha explicado en una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3.

Este tramo ha permanecido completamente clausurado por los graves problemas en la ejecución de la obra desde el comienzo. El túnel, proyectado durante el mandato de Esperanza Aguirre (PP) se trazó sobre suelo salino, lo que ha derivado en constantes filtraciones de agua y movimientos de tierras que han afectado a las estructuras de las casas en San Fernando de Henares.

Por este motivo, la obra ha contemplado el fijamiento del suelo y, después, asegurar por completo los trenes para que los problemas no vuelvan a repetirse. Además, se ha anunciado un parque de 12.000 metros cuadrados en San Fernando que ocupará los terrenos que ya han perdido la edificabilidad.

Las redes estallan: así explica Ayuso los planes en la reapertura de la línea 7B de Metro de Madrid

A pesar de la importante noticia, que servirá especialmente a los vecinos de las localidades del este de la capital, los usuarios en redes sociales se han mostrado completamente sorprendidos por los comentarios que ha lanzado la presidenta ante la reapertura de la obra.

Este tramo da servicio a Coslada y San Fernando de Henares, aunque Díaz Ayuso ha comenzado a lanzar comentarios inconexos sobre ambiciones de movilidad que mencionan Alcalá de Henares, dando a entender una futura ampliación de Metro que debería también abarcar la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

"Y... es la forma de seguir hacia delante y... llevar este metro... que además va a llevar a Alcalá de Henares el primer... va a conectar metro, bueno, perdón, metro, autobuses, intercambiadores, con todos los autobuses comarcales de Alcalá de Henares, que me estoy expresando mal. Es el primer conector de todos estos transportes a nivel regional... y esto se une a taxi a demanda que vamos a llevar a otras zonas... bueno otras medidas que ya iremos presentando", son las palabras que ha lanzado Isabel Díaz Ayuso en 'Espejo Público'.

Pues no se yo si los afectados por la Línea 7B del Metro de Alcalá se van a quedar tranquilos tras la explicación de Ayuso. pic.twitter.com/3gg84HFmpn — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) September 10, 2025

Las redes sociales se han llenado de comentarios al comprobar las explicaciones que ha aportado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre los planes que hay diseñados para la reapertura de la línea 7B de Metro de Madrid.

"Aún queriendo llevar el metro a Alcalá, ¿Cómo va a atravesar el Río Jarama y atravesar Torrejón de Ardoz?", se ha cuestionado una usuaria. "Si ya en Torrejón tuvieron que desistir por qué en las calas geológicas se preveía el proyecto inviable por el volumen de agua que había. Lógico, estás en la cuenca del Río Jarama y Henares", ha recordado.

"Alcalá?? Menudo cacao tiene. Tampoco creo que lo quieran allí viendo cómo funciona", "¿Puede aprender a hablar?" o "Yo lo he entendido perfectamente. En las próximas no la votaré", son algunos de los mensajes que han lanzado los usuarios en redes sociales.