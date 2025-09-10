Los Replicantes
Buscar
Usuario

Política

El llamativo problema de Ayuso hablando de la línea 7B de Metro: las redes estallan

La presidenta madrileña sorprende al trabarse con frases inconexas para hablar sobre la reapertura de la línea 7B tras graves daños estructurales.

El llamativo problema de Ayuso hablando de la línea 7B de Metro: las redes estallan
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso Foto: CAM
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

10 Septiembre 2025 16:45 (hace 1 hora)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la reapertura de la línea 7B de Metro de Madrid. Se trata del tramo este de la línea, que volverá a operar en "noviembre", según ha explicado en una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3.

Vídeos Los Replicantes

Este tramo ha permanecido completamente clausurado por los graves problemas en la ejecución de la obra desde el comienzo. El túnel, proyectado durante el mandato de Esperanza Aguirre (PP) se trazó sobre suelo salino, lo que ha derivado en constantes filtraciones de agua y movimientos de tierras que han afectado a las estructuras de las casas en San Fernando de Henares.

Por este motivo, la obra ha contemplado el fijamiento del suelo y, después, asegurar por completo los trenes para que los problemas no vuelvan a repetirse. Además, se ha anunciado un parque de 12.000 metros cuadrados en San Fernando que ocupará los terrenos que ya han perdido la edificabilidad.

Las redes estallan: así explica Ayuso los planes en la reapertura de la línea 7B de Metro de Madrid

A pesar de la importante noticia, que servirá especialmente a los vecinos de las localidades del este de la capital, los usuarios en redes sociales se han mostrado completamente sorprendidos por los comentarios que ha lanzado la presidenta ante la reapertura de la obra.

Este tramo da servicio a Coslada y San Fernando de Henares, aunque Díaz Ayuso ha comenzado a lanzar comentarios inconexos sobre ambiciones de movilidad que mencionan Alcalá de Henares, dando a entender una futura ampliación de Metro que debería también abarcar la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

"Y... es la forma de seguir hacia delante y... llevar este metro... que además va a llevar a Alcalá de Henares el primer... va a conectar metro, bueno, perdón, metro, autobuses, intercambiadores, con todos los autobuses comarcales de Alcalá de Henares, que me estoy expresando mal. Es el primer conector de todos estos transportes a nivel regional... y esto se une a taxi a demanda que vamos a llevar a otras zonas... bueno otras medidas que ya iremos presentando", son las palabras que ha lanzado Isabel Díaz Ayuso en 'Espejo Público'.

Las redes sociales se han llenado de comentarios al comprobar las explicaciones que ha aportado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre los planes que hay diseñados para la reapertura de la línea 7B de Metro de Madrid.

"Aún queriendo llevar el metro a Alcalá, ¿Cómo va a atravesar el Río Jarama y atravesar Torrejón de Ardoz?", se ha cuestionado una usuaria. "Si ya en Torrejón tuvieron que desistir por qué en las calas geológicas se preveía el proyecto inviable por el volumen de agua que había. Lógico, estás en la cuenca del Río Jarama y Henares", ha recordado.

"Alcalá?? Menudo cacao tiene. Tampoco creo que lo quieran allí viendo cómo funciona", "¿Puede aprender a hablar?" o "Yo lo he entendido perfectamente. En las próximas no la votaré", son algunos de los mensajes que han lanzado los usuarios en redes sociales.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. Alerta por el último reto viral: una menor a punto de morir en Valencia
  7. El sencillo truco de las pinzas en la cortina: baja la temperatura sin aire acondicionado
  8. Qué es San Borondón: la desconocida isla española que aparece y desaparece continuamente
  9. Confirmado por la OCU: este es el mejor gazpacho del verano 2025
  10. Adiós El Corte Inglés: cierra este histórico centro comercial el 19 de julio
Artículos relacionados
Quién es Ana Millán: la número 3 de Ayuso señalada por engordar su currículum

Quién es Ana Millán: la número 3 de Ayuso señalada por engordar su currículum

Así defendía Ayuso colaborar con Huawei en telecomunicaciones: "Referente tecnológico"

Así defendía Ayuso colaborar con Huawei en telecomunicaciones: "Referente tecnológico"

Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales

Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales

Miles de personas lanzan cánticos de "Ayuso me gusta la fruta" en las fiestas de Alcorcón

Miles de personas lanzan cánticos de "Ayuso me gusta la fruta" en las fiestas de Alcorcón

Contenidos que te pueden interesar
El llamativo problema de Ayuso hablando de la línea 7B de Metro: las redes estallan

El llamativo problema de Ayuso hablando de la línea 7B de Metro: las redes estallan

Adiós Lidl: cambia por completo sus supermercados para competir con Mercadona

Adiós Lidl: cambia por completo sus supermercados para competir con Mercadona

Aparece un cadáver en estado de descomposición en el coche del conocido rapero D4vd

Aparece un cadáver en estado de descomposición en el coche del conocido rapero D4vd

Irán se plantea dejar conducir motocicletas a las mujeres

Irán se plantea dejar conducir motocicletas a las mujeres

Metro de Madrid abre esta nueva línea: fechas y horarios

Metro de Madrid abre esta nueva línea: fechas y horarios

Nacho Cano, de Mecano, en 'El Hormiguero': "Estamos gobernados por esta banda criminal"

Nacho Cano, de Mecano, en 'El Hormiguero': "Estamos gobernados por esta banda criminal"

Por qué han cambiado a Miguel Carcaño de cárcel: estos son sus privilegios

Por qué han cambiado a Miguel Carcaño de cárcel: estos son sus privilegios

Rusia envía varios drones contra Polonia: invoca el artículo 4 de la OTAN por "agresión"

Rusia envía varios drones contra Polonia: invoca el artículo 4 de la OTAN por "agresión"