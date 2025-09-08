Los Replicantes
Miles de personas lanzan cánticos de "Ayuso me gusta la fruta" en las fiestas de Alcorcón

Los cánticos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid se han producido en plenas fiestas patronales de Alcorcón.

Concierto fiestas de Alcorcón y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso Foto: Captura | CAM (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

08 Septiembre 2025 11:35 (hace 21 horas)

Han pasado tan solo unos días desde que el portavoz del PP de Madrid, Carlos Díaz-Pache, haya valorado de este modo los insultos que se están lanzando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al grito de "me gusta la fruta". "No puede salir a la calle sin que le canten el 'hit' del verano: cuando alguien grita Pedro Sánchez, ya hay tres palabras que resuenan en nuestras cabezas", ha afirmado Díaz-Pache.

Ahora, sus comentarios se han vuelto en contra de su partido. Los hechos han ocurrido este sábado, 6 de septiembre, en pleno concierto por las fiestas de Alcorcón (Madrid), durante la actuación de III Pequeño & Ergo Pro.

Miles de personas comenzaron a cantar desde el público gritos de "Ayuso hija de puta", en una clara crítica a la gestión que está realizando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La situación ahora se ha vuelto en contra y los gritos con insultos, que el PP de Madrid ha avalado hace tan solo unos días contra el presidente del Gobierno, y ahora se dirigen contra la presidenta regional.

"Nuestra solidaridad"

La cuenta oficial del PSOE de Alcorcón, lugar donde se han registrado estos cánticos, ha compartido el momento en sus redes sociales. "Nuestra solidaridad con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por las manifestaciones al unísono y multitudinario en el Auditorio Paco de Lucía de Alcorcón, diciendo: "Ayuso, me gusta la fruta".

El perfil oficial de los socialistas en Alcorcón también ha mencionado en su mensaje a OKDiario, al que ha invitado a "tomar nota", después de hacerse eco tan solo de los cánticos contra el presidente del Gobierno.

