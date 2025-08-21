Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales

Continúan ardiendo 21 incendios graves en España, afectando en mayor medida a las zonas de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias. Ante esta catástrofe meteorológica, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho publico el nuevo convenio de TRAGSA para las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF).

Estas mejoras incluyen que los brigadistas ya no son "personal eventual estacional" sino "bomberos forestales" y podrán disfrutar de contratos fijos todo el año. Además, el sueldo pasa a ser mayor en un 15 % o 20 % más de lo que cobraban anteriormente. Ante todos estos cambios, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido pronunciarse.

Palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha decidido compartir y celebrar este cambio en su perfil en la red social X. Se alegra porque sus demandas han resultado atendidas: "Las reivindicaciones de los brigadistas, que se sucedían en toda España pero solo con huelga en Madrid, por fin son atendidas por el Gobierno, el competente en sus salarios y condiciones. Eso sí, solo para los que prestan servicio al Ministerio de Transición Ecológica".

También ha compartido: "Mientras, Madrid ya aprobó en junio el acuerdo con sus bomberos. Celebramos que por fin se haya cedido y ahora esperamos que lo hagan con las brigadas que trabajan en la Comunidad de Madrid".

Estas palabras de la presidenta han generado multitud de respuestas. La polémica se establece porque es el Ejecutivo quien ha anunciado esta mejora que depende del Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y no de la Comunidad de Madrid.

Óscar, bombero forestal, ha querido responder a Ayuso y aclarar que los bomberos siguen exactamente con el mismo salario y convenio. Óscar en X: "¿Y esta señora atribuyéndose una subida salarial (muy pequeña) al personal de la BRIF, dependientes del Ministerio, como si lo hubiesen hecho ella en Madrid?". El bombero afirma que se ha quedado sin palabras.

¿Y esta señora atribuyendose una subida salarial (muy pequeña) al personal de la BRIF, dependientes del @mitecogob, como si lo hubiesen hecho ella en Madrid? ????



Los #BomberosForestalesCM siguen exactamente igual con las mismas condiciones y convenio.



Sin palabras estoy. https://t.co/GMbfzrJHsw — Óscar. (@OscarBForestal) August 20, 2025

Mientras la presidenta asegura que el gobierno se está encargando de aumentar los salarios y las condiciones a estos "bomberos forestales", uno de ellos asegura que no es así, ni por el aumento ni porque sea algo que depende del gobierno.