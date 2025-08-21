Los Replicantes
Buscar
Usuario

Política

Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales

El nuevo convenio para las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales ha hecho que Ayuso se pronuncie y un bombero se indigne.

Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso Foto: CAM
Andrea Torrente

Andrea Torrente

21 Agosto 2025 12:57 (hace 10 horas)

Continúan ardiendo 21 incendios graves en España, afectando en mayor medida a las zonas de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias. Ante esta catástrofe meteorológica, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho publico el nuevo convenio de TRAGSA para las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF).

Vídeos Los Replicantes

Estas mejoras incluyen que los brigadistas ya no son "personal eventual estacional" sino "bomberos forestales" y podrán disfrutar de contratos fijos todo el año. Además, el sueldo pasa a ser mayor en un 15 % o 20 % más de lo que cobraban anteriormente. Ante todos estos cambios, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido pronunciarse.

Palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha decidido compartir y celebrar este cambio en su perfil en la red social X. Se alegra porque sus demandas han resultado atendidas: "Las reivindicaciones de los brigadistas, que se sucedían en toda España pero solo con huelga en Madrid, por fin son atendidas por el Gobierno, el competente en sus salarios y condiciones. Eso sí, solo para los que prestan servicio al Ministerio de Transición Ecológica".

También ha compartido: "Mientras, Madrid ya aprobó en junio el acuerdo con sus bomberos. Celebramos que por fin se haya cedido y ahora esperamos que lo hagan con las brigadas que trabajan en la Comunidad de Madrid".

Estas palabras de la presidenta han generado multitud de respuestas. La polémica se establece porque es el Ejecutivo quien ha anunciado esta mejora que depende del Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y no de la Comunidad de Madrid.

Óscar, bombero forestal, ha querido responder a Ayuso y aclarar que los bomberos siguen exactamente con el mismo salario y convenio. Óscar en X: "¿Y esta señora atribuyéndose una subida salarial (muy pequeña) al personal de la BRIF, dependientes del Ministerio, como si lo hubiesen hecho ella en Madrid?". El bombero afirma que se ha quedado sin palabras.

Mientras la presidenta asegura que el gobierno se está encargando de aumentar los salarios y las condiciones a estos "bomberos forestales", uno de ellos asegura que no es así, ni por el aumento ni porque sea algo que depende del gobierno.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. La representación trans que ha marcado el mundo de la interpretación en España
  7. Un niño se hace millonario en plena excursión al Cráter de Diamantes: pieza de 7 quilates
  8. Anulada la sentencia que ordenó descolgar la bandera LGTBI a Más Madrid en el Ayuntamiento
  9. Estos son los colores de ropa que atraen más a los mosquitos, según un estudio
  10. La brutal respuesta a Ayuso en TikTok por cómo habla de País Vasco: "¿Quién es el cateto?"
Artículos relacionados
Ayuso intenta bajar el sueldo de los bomberos y prohibir protestas: le incendian 22 torres

Ayuso intenta bajar el sueldo de los bomberos y prohibir protestas: le incendian 22 torres

El emotivo momento en que los Bomberos rescatan vivo a un gato ocho días después del incendio de Valencia

El emotivo momento en que los Bomberos rescatan vivo a un gato ocho días después del incendio de Valencia

Mañueco paralizó los recursos del Gobierno en incendios mientras exigía medios a Sánchez

Mañueco paralizó los recursos del Gobierno en incendios mientras exigía medios a Sánchez

Alerta a los peregrinos: el Camino de Santiago en peligro por los incendios de León y Galicia

Alerta a los peregrinos: el Camino de Santiago en peligro por los incendios de León y Galicia

Contenidos que te pueden interesar
Muere Frank Caprio: era conocido el 'juez más amable del mundo'

Muere Frank Caprio: era conocido el 'juez más amable del mundo'

¿Me puede obligar un negocio a pagar con tarjeta si solo tengo efectivo?

¿Me puede obligar un negocio a pagar con tarjeta si solo tengo efectivo?

Cuáles son los supermercados que más crecen en España: abren tiendas por todo el país

Cuáles son los supermercados que más crecen en España: abren tiendas por todo el país

Tensión Venezuela y EEUU: por qué Nicolás Maduro despliega 4,5 millones de milicianos

Tensión Venezuela y EEUU: por qué Nicolás Maduro despliega 4,5 millones de milicianos

La AEMET activa las alarmas: de una ola de calor a una futura DANA

La AEMET activa las alarmas: de una ola de calor a una futura DANA

Arden las redes: una educadora social se tatúa el nombre de Pedro Sánchez

Arden las redes: una educadora social se tatúa el nombre de Pedro Sánchez

Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales

Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales

El CGPJ investiga también al juez Peinado por archivar una causa que afectaba a Almeida

El CGPJ investiga también al juez Peinado por archivar una causa que afectaba a Almeida