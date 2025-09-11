Alerta sanitaria: detectan riesgos químicos en varios productos de Schwarzkopf y Garnier

Alerta sanitaria en Europa. El sistema de alerta rápida de la UE para productos peligrosos no alimentarios (Safety Gate) ha alertado de la presencia del ingrediente 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído (Bmhca) en seis productos de tinte para cabello y acondicionador de la marca Schwarzkopf, así como un acondicionador capilar de Garnier Fructis.
- Barei vuelve a la música con su disco 'Trece'
- Merche presenta su gira 'Tour Abre Tu Mente Deluxe' y su tema 'Tengo fe'
- Cándido Méndez (UGT): "Dentro del Gobierno, el PSOE se está comiendo a la cola del bloque"
- Anthony Ready & Yeigo presentan su tema 'Como Becky'
- El cantante Maik Marel presenta su single debut: 'Hola'
- Martín Escolar presenta 'Píldoras culturales', un libro cargado de curiosidades
- Sofía Martín ('Suerte'): "'Benidorm Fest' me permitió crecer personalmente pero también profesionalmente"
La alerta ha partido de las autoridades sanitarias de República Checa. Entre los ingredientes del producto, se han detectado componentes con riesgo químico al contener 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído (Bmhca), que está completamente prohibido en productos cosméticos.
Este ingrediente que se puede localizar en los productos afectados por esta alerta sanitaria supone un claro riesgo para el organismo. Su presencia puede dañar el sistema reproductivo, la salud del feto y también causar sensibilización en la piel.
Productos de Schwarzkopf y Garnier incluidos en la alerta sanitaria
Ante el riesgo que suponen los productos señalados, las autoridades sanitarias de República Checa ya han remitido a sus homólogos europeos la lista de productos que se han visto afectados por este problema, tal y como recoge Facua. De este modo, se quiere evitar consecuencias en los consumidores.
Los tintes para el cabello afectados contienen en su envase un tubo de 50 ml de crema colorante, un frasco de 50 ml de revelador, un sobre de 10 ml de mascarilla protectora y un par de guantes. Han sido fabricados en Alemania en el caso de Schwarzkopf; así como en Italia en el caso de Garnier.
El regulador europeo ha concluido que todos los productos afectados por esta alerta sanitaria no cumplen con el Reglamento de Productos Cosméticos. Por este motivo, como medida de precaución, se ha optado por proceder a la destrucción de todos los lotes afectados.