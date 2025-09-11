Alerta sanitaria: detectan riesgos químicos en varios productos de Schwarzkopf y Garnier

Alerta sanitaria en Europa. El sistema de alerta rápida de la UE para productos peligrosos no alimentarios (Safety Gate) ha alertado de la presencia del ingrediente 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído (Bmhca) en seis productos de tinte para cabello y acondicionador de la marca Schwarzkopf, así como un acondicionador capilar de Garnier Fructis.

La alerta ha partido de las autoridades sanitarias de República Checa. Entre los ingredientes del producto, se han detectado componentes con riesgo químico al contener 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído (Bmhca), que está completamente prohibido en productos cosméticos.

Este ingrediente que se puede localizar en los productos afectados por esta alerta sanitaria supone un claro riesgo para el organismo. Su presencia puede dañar el sistema reproductivo, la salud del feto y también causar sensibilización en la piel.

Productos de Schwarzkopf y Garnier incluidos en la alerta sanitaria

Ante el riesgo que suponen los productos señalados, las autoridades sanitarias de República Checa ya han remitido a sus homólogos europeos la lista de productos que se han visto afectados por este problema, tal y como recoge Facua. De este modo, se quiere evitar consecuencias en los consumidores.

Tinte para el cabello Intensive Color Creme, marca Schwarzkopf Palette, N6 (7-0) Středně Plavý. El código de barras es 3838824159614 y número de lote, el 0806395029

Tinte para el cabello Intensive Color Creme, marca Schwarzkopf Palette, 5-46 Hřejivě Třpytivě Hnědý. El código de barras es 9000101213898 y el número de lote, el 0810884684

Tinte para el cabello Intensive Color Creme, marca Schwarzkopf Palette, N2 (3-0) Dark Brown. El código de barras es 3838824159454 y el número de lote, 0816402520

Tinte para el cabello Intensive Color Creme, marca Schwarzkopf Palette, modelo RI5 (6-88) Intensive Red. El código de barras es 3838824159898

Tinte para el cabello Intensive Color Creme KI7 I, marca Schwarzkopf Palette, modelo KI7 Intensive Copper. El código de barras es 9000101032086 y el número de lote, 0859×87748

Tinte para el cabello Intensive Color Creme Long-Lasting Intensity, marca Schwarzkopf Palette, Permanent 3x Care, 6-79. El código de barras es 9000101214024 y el número de lote, 0827885432

Acondicionador de cabello Schauma, marca Schwarzkopf, modelo Fine or weak hair. En bote de plástico de 250 mililitros. El código de barras es 9000100854672

Acondicionador de cabello Repair & Shine, marca Garnier Fructis, modelo Dry, damaged hair. En bote de plástico de 250 mililitros. El código de barras es 3600540366337 y el número de lote, 26NN00

Los tintes para el cabello afectados contienen en su envase un tubo de 50 ml de crema colorante, un frasco de 50 ml de revelador, un sobre de 10 ml de mascarilla protectora y un par de guantes. Han sido fabricados en Alemania en el caso de Schwarzkopf; así como en Italia en el caso de Garnier.

Las autoridades sanitarias alertan sobre riesgos en el uso de varios productos de higiene de Schwarzkopf y Garnier Pexels

El regulador europeo ha concluido que todos los productos afectados por esta alerta sanitaria no cumplen con el Reglamento de Productos Cosméticos. Por este motivo, como medida de precaución, se ha optado por proceder a la destrucción de todos los lotes afectados.