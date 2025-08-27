Confirmado por un nutricionista: este es el mejor yogur de Mercadona

Cualquier dieta saludable no puede excluir el consumo de yogures. Son un producto repleto de beneficios, derivados lácteos que nos proporcionan multitud de proteínas y nutrientes esenciales para nuestro organismo, como calcio, magnesio o potasio. Por otro lado, son una buena fuente de bacterias saludables, perfectas para combatir infecciones y mejorar el tracto intestinal.

A pesar de que los yogures son un producto prácticamente imprescindible en cualquier dieta, la realidad es que no todos tienen la misma calidad. Como en los supermercados, hipermercados y centros comerciales encontramos una amplia variedad, es vital optar siempre por las mejores opciones disponibles.

Con el objetivo de aclarar una cuestión fundamental para nuestra salud y nuestra dieta diaria, el dietista Fran Susín ha revelado en un vídeo difundido en su perfil de Instagram cuál considera que es el mejor yogur disponible en Mercadona.

Cuál es el mejor yogur de Mercadona: el veredicto de un nutricionista

El dietista Fran Susín se ha desplazado a su Mercadona más cercano y ha optado por mostrar a todos los seguidores de su perfil cuál considera que es el mejor yogur de la cadena de supermercados de Juan Roig. Se trata nada menos que del Yogur de Cabra Natural Hacendado, que tiene un precio de 2.10 euros.

El experto resalta este producto especialmente por los ingredientes de los que está compuesto: "Si miramos, nos damos cuenta de que es leche entera de cabra pasteurizada y fermentos lácticos. Se acabó". Es decir, sin añadidos innecesarios que pueden ser peligrosos para nuestra salud.

"Es muy buen producto, sobre todo para la gente que tenga sensibilidad a la lactosa o para los que no quieran consumir leche de vaca", defiende el nutricionista, que por tanto considera que es un buen producto para la población general.