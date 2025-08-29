Según la OCU, ¿cuál es la mejor leche del supermercado?

La leche es uno de los productos imprescindibles en cualquier hogar. Puede ser muy útil para solucionar algunas comidas diarias, como el desayuno o la merienda, pero además aporta multitud de propiedades.

Este producto mezcla proteínas, grasas, minerales, vitaminas y lactosa. Por este motivo, su consumo diario es muy recomendable para todas aquellas personas que no presenten intolerancias a la lactosa.

En los supermercados españoles podemos encontrar multitud de variedades, pero no todas tienen la misma calidad. Por este motivo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado un análisis para estudiar la calidad de 37 marcas diferentes.

Esta es la mejor leche del supermercado, según la OCU

La OCU indica que, para que una leche sea saludable, debe cumplir con ciertos criterios nutricionales y de calidad, para aportar beneficios al organismo. Algunos de los requisitos analizados en el estudio de la OCU contemplan una baja cantidad de aditivos y azúcares añadidos, que contengan vitamina D, calcio o proteínas; así como ausencia de residuos químicos.

La OCU analiza las marcas de leche vendidas en supermercados en España Pexels

De este modo el análisis de la OCU recoge cuáles son las mejores y peores marcas de leche que podemos encontrar en los supermercados en España. El estudio incluye un 'top 3' en cada una de las categorías.

Las mejores marcas de leche del supermercado, según la OCU

El Buen Pastor: Tiene un valor energético de 63 kilocalorías con 3,1 gramos de proteínas y 120 mg de calcio

Clesa: Tiene un valor energético de 63 kilocalorías, con 3,6 de grasas y 120 mg de calcio

Larsa Pastoreo: Tiene un valor de 63 kilocalorías, con 3,6 de grasas y 120 mg de calcio

Las peores marcas de leche del supermercado

Central Lechera Asturiana: Obtiene una puntuación de 64 sobre 100

Elige IFA: Obtiene una puntuación de 62 sobre 100

Celta: Obtiene una puntuación de 61 sobre 100

La OCU indica que los elementos que más han afectado en el resultado negativo de las peores marcas de leche del supermercado son el etiquetado del envase, la calidad del procesado y las sensaciones de degustación. Por otro lado, la parte de higiene sí tenía buena calificación.