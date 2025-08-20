Los Replicantes
La brutal novedad de Mercadona: pone contra las cuerdas a McDonald's, Burger King o KFC

Mercadona arriesga con un brutal lanzamiento en todos sus supermercados y las redes estallan con comentarios muy positivos.

Un supermercado Mercadona Foto: CC
20 Agosto 2025 16:27 (hace 14 horas)

Furor por las novedades que lanzan los supermercados Mercadona. La cadena de Juan Roig se encuentra en pleno giro en el stock de tiendas, por lo que renueva con frecuencia los productos de sus marcas blancas como Hacendado hasta viralizar multitud de productos.

Algo que se produce en Mercadona en pleno modelo de reconversión hacia el modelo 'Tiendas 8'. Por este motivo, Mercadona está cerrando algunos de sus supermercados en España y reformando los establecimientos para introducir un nuevo concepto de tienda.

Se trata del conocido como 'mercaurante', que busca añadir opciones de gastronomía en los supermercados y consumir los productos de comida preparada en la tienda, junto con microondas, sillas o mesas. Un formato por el que cada vez apuestan más cadenas de la competencia, como el Grupo El Corte Inglés, Grupo Carrefour, Grupo Alcampo o Grupo Ahorramás.

De hecho, uno de los formatos más evidentes es el 'mercaurante' que también impulsa el Grupo El Corte Inglés, que ha incluido opciones de hostelería como Gourmet El Corte Inglés, BaRRa de Pintxos o Rodilla en sus centros comerciales El Corte Inglés, Supermercados El Corte Inglés o Hipermercados Hipercor.

Así se puede apreciar en establecimientos emblemáticos como los centros comerciales El Corte Inglés Pozuelo, El Corte Inglés El Bercial, El Corte Inglés Alcalá de Henares, El Corte Inglés San José de Valderas, El Corte Inglés Castellana o El Corte Inglés Preciados.

La brutal novedad de Mercadona: se viraliza en redes sociales

En este contexto, Mercadona compite para lanzar novedades virales bajo sus marcas blancas como Hacendado. Así se puede comprobar con su lanzamiento reciente, las Patatas Fritas Sabor Queso de Cabra y Cebolla Caramelizada Hacendado, que ha lanzado recientemente en sus supermercados. Un producto que puede batir perfectamente a cadenas de comida rápida de primer nivel como McDonald's, Burger King o KFC.

"Me llama la atención que no han puesto el nombre en la bolsa, solo un dibujo con la composición", señala la tiktoker Que lo pruebe Iris, que destaca la originalidad del producto. A pesar de que el olor no es excesivamente fuerte, destaca su sabor: "Te debe gustar mucho el queso para disfrutar de estas patatas, que es mi caso", reconoce.

@que_lo_pruebe_iris Probando por fin las patatas fritas de queso de cabra y cebolla caramelizada de Mercadona #mercadona #novedades #novedadesmercadona #mercadonanovedades #patatas #patatasfritas #quesodecabra #cebollacaramelizada #probandoproductos #probandocomida #humor #divertido #funnytiktok ♬ W.A.Mozart Eine kleine Nachtmusik, Allegro - AllMusicGallery

La tiktoker destaca en su vídeo en redes sociales que las patatas también tienen un "toque muy dulzón" gracias al sabor de la cebolla caramelizada, especialmente notable en el regusto. Destaca tanto el producto que incluso le concede una nota de 8,5 sobre 10.

El producto, de la marca Hacendado, se puede localizar en todos los supermercados de Mercadona por un precio de 1,20 euros para una bolsa de 150 gramos. Está disponible en la sección de snack de todas las tiendas de la cadena.

