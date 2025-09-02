Los Replicantes
Adiós Mercadona: cambia el horario de todos sus supermercados desde septiembre

Mercadona anuncia un giro en los horario de todos sus supermercados para adaptarse al nuevo contexto comercial.

Adiós Mercadona: cambia el horario de todos sus supermercados desde septiembre
Un supermercado Mercadona Foto: Horus Construcción
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

02 Septiembre 2025 15:07 (hace 5 horas)

Adiós al horario de Mercadona como lo conocemos. La cadena de supermercados ha anunciado un giro en las aperturas de todos sus establecimientos en España con la llegada del nuevo curso.

Desde el comienzo de septiembre, los supermercados de Mercadona ponen punto y final a la campaña especial de verano, en la que algunas zonas de mayor afluencia turística han contado con aperturas especiales para dar servicio a una mayor cobertura de clientes.

La empresa había implementado durante los meses de verano horarios extendidos en más de 300 establecimientos de todo el país, muchos de ellos situados en puntos de gran afluencia estival como Baleares, Andalucía, Valencia, Canarias, Cataluña o Murcia.

Cuándo abre Mercadona: giro en el horario de los supermercados

De este modo, con la vuelta de los clientes de Mercadona a la rutina, la empresa vuelve a abrir todos sus establecimientos en España en su horario habitual, de lunes a sábado desde las 09.00 a 21:30 horas.

Mercadona confirma el cambio de horario de todos sus supermercados en septiembre
Mercadona confirma el cambio de horario de todos sus supermercados en septiembre Mercadona

Con este giro en el horario de Mercadona, se suprime por tanto la apertura de supermercados durante domingos y festivos, que se había adoptado selectivamente en algunas tiendas del país.

En todo caso, pueden mantenerse algunas excepciones puntuales en algunas tiendas. Por este motivo, lo recomendable es consultar el buscador de supermercados de Mercadona para obtener un resultado preciso por tienda. La herramienta permite localizar por municipio, código postal o dirección concreta.

El giro de Mercadona supone el punto y final a las vacaciones de verano y el horario especial que había adoptado la compañía en este contexto. El cierre en domingos y festivos busca, por tanto, facilitar la conciliación de los trabajadores entre su vida personal y profesional.

