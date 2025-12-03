Los Replicantes
Detenida la dueña y el anestesista que sedó a la menor que murió en una clínica dental de Alzira

La orden de detención se ha ejecutado después de una exhaustiva investigación de la Policía Nacional.

Clínica dental Foto: Pexels
Adrián Parrondo

03 Diciembre 2025 11:52 (hace 5 horas)

La Policía Nacional ha detenido este miércoles, 3 de diciembre, al anestesista que sedó a una menor de seis años fallecida y otra de cuatro que ha estado hospitalizada, tras acudir a una clínica dental en la localidad valenciana de Alzira. Se le imputa un delito de homicidio por imprudencia grave. Posteriormente, también se ha arrestado a la dueña del centro.

El anestesista, un hombre de 43 años, fue detenido a las 08:00 horas de este miércoles en la ciudad de Valencia, según el diario Las Provincias. El centro en el que trabaja permanece clausurado por orden de un juzgado y de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana.

El Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad mantiene abierto un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de todo lo ocurrido y ha ordenado la suspensión cautelar de la actividad de la clínica. Además, un juzgado de Alzira mantiene también abiertas diligencias previas de investigación.

Muerte en una clínica dental

Los hechos que se investigan ocurrieron el pasado viernes 21 de noviembre, cuando una menor de seis años falleció tras haber sido atendida en una clínica dental privada de Alzira. Además, otra menor de 4 años que también acudió al mismo consultorio esa jornada fue hospitalizada.

La Policía Nacional ya ha registrado las dependencias de la clínica dental junto a los servicios de Inspección sanitarios. Se ha tomado también declaración al anestesista ahora detenido y a la odontopediatra que trató a las menores antes de la sedación.

La menor de cuatro años que fue ingresada en el Hospital Clínico de Valencia tras pasar por esta clínica ya ha recibido el alta este martes, 2 de diciembre. La menor pasó el pasado 24 de noviembre a planta desde la UCI pediátrica. Su evolución ha sido favorable desde entonces y finalmente ha podido dejar el hospital.

La menor había acudido con un cuadro de fiebre, vómitos y somnolencia a las Urgencias del Hospital de la Ribera en Alzira. Después de ser estabilizada, fue trasladada a la UCI pediátrica del Clínico. Otra menor de seis años había fallecido esa misma jornada tras haber sido atendida previamente en la misma clínica, entrando con parada cardiorrespiratoria.

