En libertad Sinéad Kavanagh: luchadora de MMA acusada de agredir a su mujer en Canarias

La Policía Nacional tuvo que desplegar un equipo de ocho agentes para intervenir, pero finalmente la jugadora queda en libertad por orden judicial.

La luchadora de MMA Sinéad Kavanagh
Adrián Parrondo

07 Enero 2026 16:18 (hace 2 horas)

La luchadora irlandesa de artes marciales mixtas Sinéad Kavanagh se encuentra en libertad después de haber pasado a disposición judicial en el sur de Gran Canaria. Kavanagh fue detenida sábado 3 de enero por su presunta implicación en una agresión señalada como violencia doméstica contra su esposa.

Dada la gravedad de la situación, la Policía Nacional tuvo que desplegar a un equipo de ocho agentes ante la actitud extremadamente violenta que presentaba la deportista en el momento de su detención.

La denunciante tuvo que ser trasladada a un centro de salud para recibir atención médica por las lesiones sufridas durante la agresión. Sin embargo, no se presentó el lunes ante el juzgado para ratificar su denuncia, por lo que el juzgado de guardia de San Bartolomé de Tirajana decretó el archivo provisional de la causa y la puesta en libertad absoluta de Kavanagh.

No es la primera vez

Esta no es la primera ocasión en la que Sinéad Kavanagh está involucrada en un incidente violento en Canarias. A finales de noviembre, ya fue arrestada por un altercado a bordo de un avión que cubría la ruta entre Canarias e Irlanda. Por entonces, la tripulación alertó a las autoridades por su actitud extremadamente agresiva, que llevó a la intervención de varios agentes de la Guardia Civil.

El operativo, que quedó registrado parcialmente en vídeo, muestra cómo la luchadora agrede a los dos agentes de la Guardia Civil que accedieron al interior del avión. Estos hechos llevaron a una denuncia de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, se instruyó una causa judicial y sigue abierta de forma paralela a los hechos recientes.

Kavanagh se formó en deportes de contacto como el karate, kickboxing y especialmente el boxeo. En 2015 dio el salto a las artes marciales mixtas y su debut profesional no pasó desapercibido, ya que ganó por nocaut en apenas 17 segundos.

Su inicio fulgurante le abrió las puertas de Bellator MMA, una de las principales organizaciones internacionales de MMA, donde compitió en la categoría de peso pluma. En 2021 alcanzó el mayor escaparate de us carrera al disputar el título mundial frente a Cristianos Cyborg, aunque no logró alzarse con el cinturón.

