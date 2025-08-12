Detenido un trabajador de extinción de fuegos por provocar un brutal incendio en Ávila

El incendio originado en Cuevas del Valle (Ávila), que ha arrasado más de 2.200 hectáreas en tan solo 72 horas, ha dejado un detenido. Se trata de un trabajador del servicio de extinción de incendios forestales que ha confesado la autoría, según ha expresado la Guardia Civil en un comunicado. Las primeras pesquisas apuntan a motivaciones laborales vinculadas a la extinción de fuegos.

Incendio forestal masivo en Cuevas del Valle, Ávila, España. pic.twitter.com/BO5k43P9Ns — pensaresgratis (@p3ns4r3sgr4t1s) August 7, 2025

Desde el primer momento se había sospechado que el incendio pudo haber sido provocado. La Guardia Civil centró sus investigaciones en un hombre que había sido identificado el 31 de julio, cuando se dirigía a Cuevas del Valle y realizó maniobras evasivas al percatarse de la presencia de los agentes.

Confesó los hechos

Después de haber tomado declaración a vecinos y seguir varias líneas de investigación, junto a las pruebas del caso, se interrogó al hombre. Fue entonces cuando, repentinamente, confesó haber sido el autor del incendio en el término de Cuevas del Valle, cerca de Mombeltrán, que fue confinada como El Arenal, en un lugar al que se dirigía el fuego avivado por intensos vientos cambiantes.

Las pesquisas del caso indican que la motivación del hombre podría estar relacionada con intereses laborales. El detenido había trabajado previamente en labores de extinción y, a los diez días de originarse este incendio, que ha sido uno de los mayores del verano en Castilla y León, fue contratado.