Muere el hombre que sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo en el incendio de Tres Cantos

El fuerte incendio declarado en la localidad madrileña de Tres Cantos ha dejado su primer fallecido. Se trata de un hombre que se encontraba en un centro hípico de Soto de Viñuelas y que tuvo que ser evacuado por los servicios de emergencia con el 98% de su cuerpo quemado.

El hombre fue inicialmente trasladado en estado grave al Hospital de La Paz, donde finalmente ha fallecido. La víctima era un hombre de 55 años de origen rumano que trabajaba en este centro de caballos, donde algunos de ellos también perdieron la vida completamente calcinados.

Durante el incendio también resultó intervenido otro hombre, residente de la urbanización de Soto de Viñuelas, que sufría afectación torácica. Los efectivos de emergencias también le trasladaron en ese momento a la Unidad de quemados del Hospital de La Paz de Madrid.

Mensajes de condolencias

Después de conocer la noticia sobre el fallecimiento de este hombre en el incendio en Soto de Viñuelas, en Tres Cantos (Madrid), los mensajes de condolencias se han sucedido. "Todo mi cariño para la familia del hombre fallecido en Tres Cantos a causa del fuego", ha publicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la red social X.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también se ha pronunciado en la misma red social: "Lamento profundamente el fallecimiento del hombre gravemente herido en el incendio forestal de Tres Cantos. Todo mi cariño para sus familiares y amigos en este momento tan doloroso".

El Consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha explicado en Telemadrid que el incendio se vio agravado por la tormenta seca que sacudió varias zonas de la región: "En apenas 40 minutos el fuego ha avanzado seis kilómetros y ha impactado sobre todo en la urbanización Soto de Viñuelas, con afectación importante a un número indeterminado de viviendas", ha señalado.