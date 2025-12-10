Los Replicantes
La brutal violación y asesinato del pequeño Lucca en Almería: apuntan a madre y pareja

La investigación de la Guardia Civil revela el modo de actuar de la pareja de detenidos por la brutal violación y asesinato de un niño en Garrucha.

Niño Garrucha Almería Foto: RRSS
Adrián Parrondo

10 Diciembre 2025 12:30 (hace 2 horas)

Desvelado el brutal asesinato y violación del menor de cuatro años en Garrucha (Almería). La Guardia Civil indica en su investigación que la pareja de la madre habría violado y golpeado hasta la muerte al pequeño y no se descarta que incluso su madre fuese testigo de una parte de la agresión.

Estos son los datos que aparecen reflejados en la investigación de la Guardia Civil y en el auto de ingreso en prisión de la Sección Civil y de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Vera (Almería), que ordena cárcel para los acusados.

En dicho escrito se indica que, antes de la agresión mortal, la pareja de la madre "maltrataba y golpeaba" habitualmente al menor. Los investigadores señalan que el acusado se aprovechaba de los momentos en los que se quedaba al cuidado del niño y que en una ocasión llegó a fracturar un hueso del brazo del niño. Además, se indica que estas agresiones se producían probablemente con "conocimiento" de la madre.

Alrededor de las 11:00 horas del 3 de diciembre, la madre se marchó a trabajar como cocinera en el kiosko en el que trabajaba y dejó solos en su vivienda a su pareja con el menor. El hombre habría aprovechado ese momento para violar al niño y golpearlo en el abdomen y otras partes del cuerpo. La agresión, según el informe preliminar de la autopsia, habría provocado su muerte por un shock hipovolémico, desgarro hepático y un politraumatismo abdominal con derrame intestinal.

La Guardia Civil ha descrito la principal hipótesis de la investigación del asesinato del pequeño Lucca
La Guardia Civil ha descrito la principal hipótesis de la investigación del asesinato del pequeño Lucca RRSS

La Guardia Civil cree que la madre pudo haber presenciado, al menos, una parte de la agresión, puesto que habría regresado al domicilio alrededor de las 12:00 cuando su pareja le reveló que el niño se encontraba "mal". Ella volvió inmediatamente y los investigadores indican que "incluso podría haber estado presente en parte de esa agresión física del menor", que falleció sobre las 15:30 horas.

"Sin intención presunta de evitarlo o asistir a su hijo"

El auto judicial recoge un testimonio del principal acusado, que afirma que la madre acudió en "las horas previas al fallecimiento del menor al domicilio" y que habría estado presente durante una parte del episodio sin que "hubiera tenido intención presunta de evitarlo o asistir a su hijo".

El auto incide en la transcripción de los mensajes que habría remitido la mujer a sus familiares y su entorno, en los que se deduce que "indiciariamente la propia investigada se habría atribuido participación presunta en la causa de la muerte del menor" y que habría acompañado a su pareja mientras trasladaba el cuerpo sin vida de su propio hijo, sin actuar.

La investigación indica que, cuando el menor ya se encontraba muerto, los investigados se habrían marchado con su cuerpo hasta un antiguo búnker ubicado en la playa de Garrucha, en el límite del municipio vecino de Mojácar, donde habrían abandonado el cuerpo.

