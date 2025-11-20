Los Replicantes
Detenido un guardia civil con 120 kilos de cocaína dentro del coche patrulla en Bilbao

El agente se aprovechaba de la impunidad que le brinda su cargo para transportar la droga por el Puerto.

Un coche de la Guardia Civil Foto: CC
Adrián Parrondo

20 Noviembre 2025 17:34 (hace 7 horas)

Un agente de la Guardia Civil ha sido detenido en el Puerto de Bilbao este domingo, 16 de noviembre, por transportar 120 kilos de cocaína en el coche patrulla. Sus propios compañeros realizaron su detención, miembros de la Comandancia de Vizcaya encargados del control de aduanas.

La investigación contra este agente de la Guardia Civil llevaba abierta desde hacía tiempo y se mantiene por el momento abierta para localizar a más personas que podrían estar involucradas en la trama de tráfico de estupefacientes.

El agente detenido reside en Castro Urdiales (Cantabria) y está actualmente en régimen de prisión preventiva y se ha registrado su domicilio. Se le había asignado desde hacía varios años el área de Fiscal y Fronteras, y presuntamente sacaba la droga del Puerto aprovechando la impunidad que le otorgaba su cargo.

"Una sorpresa y un gran golpe"

La noticia ha generado una gran expectación dentro del cuerpo, dados los constantes enfrentamientos que están sufriendo las fuerzas del orden contra los narcos, especialmente en puntos calientes como el Estrecho de Gibraltar.

La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha reconocido que la noticia ha supuesto un duro golpe para la Guardia Civil. Los agentes no han podido ocultar su "sorpresa" ante la detención de un compañero por un delito de estas características.

