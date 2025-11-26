Los Replicantes
Alerta alimentaria: retiran estas en estas sopas del supermercado por piezas de metal

Los productos están siendo retirados del supermercado y se recomienda extremar las precauciones para detectar los lotes afectados.

Compra en el supermercado Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

26 Noviembre 2025 17:08 (hace 1 hora)

Alerta alimentaria por la venta de sobres de sopa con la presencia de piezas de metal y caucho. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ordenado la retirada de varios lotes de sopa deshidratad e la marca Knorr tras recibir una alerta europea procedente de las autoridades sanitarias de Rumanía.

Vídeos Los Replicantes

Los lotes afectados se corresponden con el producto Sopa de Pollo con Fideos de la marca Knorr, con los códigos 527922C93 y 528022C93, envasados a temperatura ambiente y fecha de caducidad fijada en abril de 2027.

  • Nombre del producto: Sopa de pollo con fideos
  • Nombre de marca: Knorr
  • Aspecto del producto: Envasado
  • Número de lote: 527922C93 y 528022C93
  • Fecha de caducidad: 04/2027
  • Peso de unidad: 63 g
  • Temperatura: Ambiente
    • Producto afectado por alerta alimentaria
    Producto afectado por alerta alimentaria Aesan

    La distribución inicial de los productos afectados por esta alerta alimentaria se ha realizado en las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Cataluña, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid. Sin embargo, la Aesan no descarta que se puedan haber producido redistribuciones en otros territorios, por lo que recomienda en todo momento comprobar los lotes afectados.

    Retirado del mercado: se pide evitar su consumo

    La matriz de Knorr, la multinacional Unilever, ha confirmado la retirada del producto afectado en los supermercados y está en contacto permanente con las autoridades sanitarias para adoptar cualquier medida que sea necesaria. En todo caso, se recomienda comprobar los lotes antes de adquirir producto.

    Dada la gravedad de la alerta alimentaria y que puede afectar a todos los consumidores, se recomienda a todas aquellas personas que tengan estas sopas en su vivienda que se abstengan de consumirlas. Pueden devolverlas en el establecimiento donde las adquirieron o deshecharlas.

    La información relativa a esta alerta alimentaria ha sido trasladada a las autoridades competentes de todas las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) para verificar la retirada de todos los productos afectados de los canales de comercialización.

