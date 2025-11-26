Alerta alimentaria: retiran estas en estas sopas del supermercado por piezas de metal

Alerta alimentaria por la venta de sobres de sopa con la presencia de piezas de metal y caucho. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ordenado la retirada de varios lotes de sopa deshidratad e la marca Knorr tras recibir una alerta europea procedente de las autoridades sanitarias de Rumanía.

Los lotes afectados se corresponden con el producto Sopa de Pollo con Fideos de la marca Knorr, con los códigos 527922C93 y 528022C93, envasados a temperatura ambiente y fecha de caducidad fijada en abril de 2027.

Nombre del producto: Sopa de pollo con fideos

Nombre de marca: Knorr

Aspecto del producto: Envasado

Número de lote: 527922C93 y 528022C93

Fecha de caducidad: 04/2027

Peso de unidad: 63 g

Temperatura: Ambiente

Producto afectado por alerta alimentaria Aesan

La distribución inicial de los productos afectados por esta alerta alimentaria se ha realizado en las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Cataluña, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid. Sin embargo, la Aesan no descarta que se puedan haber producido redistribuciones en otros territorios, por lo que recomienda en todo momento comprobar los lotes afectados.

Retirado del mercado: se pide evitar su consumo

La matriz de Knorr, la multinacional Unilever, ha confirmado la retirada del producto afectado en los supermercados y está en contacto permanente con las autoridades sanitarias para adoptar cualquier medida que sea necesaria. En todo caso, se recomienda comprobar los lotes antes de adquirir producto.

Dada la gravedad de la alerta alimentaria y que puede afectar a todos los consumidores, se recomienda a todas aquellas personas que tengan estas sopas en su vivienda que se abstengan de consumirlas. Pueden devolverlas en el establecimiento donde las adquirieron o deshecharlas.

La información relativa a esta alerta alimentaria ha sido trasladada a las autoridades competentes de todas las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) para verificar la retirada de todos los productos afectados de los canales de comercialización.