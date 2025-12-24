Alerta alimentaria: retiran este plato preparado del supermercado por salmonella

Alerta alimentaria por la venta de platos preparados del supermercado contaminados con salmonela. El Sistema de Alerta Rápida por Alimentos y Piensos (RASFF, por sus siglas en inglés) ha emitido un aviso por la presencia de Salmonela spp. en productos de kebab de pollo loncheado congelado.
Esta incidencia alimentaria ha sido detectada durante los controles oficiales de los productos en el mercado español. A pesar de que los productos no fueron oficialmente distribuidos fuera de España, se han aplicado medidas.
El objetivo es evitar al máximo la distribución de los productos afectados, que constituyen un claro peligro para la salud pública. Por este motivo, se ha enviado información a los destinatarios de los lotes y se ha ordenado la retirada inmediata de todos los lineales.
Prueba positiva
La alerta alimentaria se activó después de un muestreo que detectó la presencia de Salmonela spp. en 25 gramos y una muestra positiva de un total de cinco analizadas en el marco de la investigación.
Siguiendo los criterios microbiológicos, la presencia de Salmonela en carne de ave destinada a su ingesta posterior no puede darse en productos destinados para el consumo, ya que debería registrarse ausencia total en 25 gramos de muestra.
Por estos motivos, las autoridades competentes, encargadas de la gestión de este tipo de incidencias alimentarias, han calificado el riesgo como "potencialmente serio" para los consumidores.
A pesar de que el alcance de esta alerta alimentaria esté controlado, cabe recordar que los productos no se pueden consumir en ningún contexto. El cuadro de salmonelosis, la enfermedad que provoca la Salmonela, incluye gastroenteritis aguda, fiebre, vómitos y diarrea intensa.