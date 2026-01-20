Los Replicantes
Adiós a un histórico restaurante en España: sustituido por un Burger King

Un histórico restaurante de España con más de medio siglo a sus espaldas desaparece y ha sido sustituido por el rey de las hamburguesas.

Un restaurante y un establecimiento de Burger King Foto: Envato Elements | CC (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

20 Enero 2026 14:07 (hace 12 horas)

Adiós a un histórico restaurante en España. El sector de la restauración se encuentra en plena transformación ante los cambios en los hábitos de vida de la población, con menos tiempo en casa para cocinar y problemas para la conciliación.

Vídeos Los Replicantes

En este contexto, muchos restaurantes tradicionales se están viendo abocados al cierre ante la proliferación de cadenas de comida rápida y, también, la incursión de los supermercados, bajo el formato 'mercaurante', con comida preparada y la posibilidad de consumir los productos dentro del establecimiento.

Todo ello se suma a un relevo generacional, que está llevando a la consolidación de nuevos formatos de restaurantes, donde se prima la innovación en los platos, comida internacional y las experiencias de consumo.

Cierra un histórico restaurante de España: sustituido por un Burger King

En este contexto, el emblemático restaurante Santiago de Marbella, conocido como el epicentro gastronómico de la Costa del Sol durante el último medio siglo, se ha visto abocado al cierre... para ser sustituido por un local de Burger King.

El local, que está situado en el paseo marítimo de Marbella, destacaba por la labor de su restaurador para ofrecer el mejor pescado y marisco de la zona. Sin embargo, el dueño, Santiago Domínguez, se ha jubilado y su local está ahora ocupado por la cadena de comida rápida Burger King, con sus tradicionales hamburguesas Whopper, Big King o Long Chicken; así como sus patatas fritas.

El restaurante de Santiago Domínguez ha sido ahora dividido en dos locales, y el otro también estará destinado a la comida rápida. Se trata de la cadena Popeyes, también propiedad de Burger King, que instalará aquí su pollo frito.

El histórico restaurante Santiago de Marbella ha sido sustituido por un Burger King RRSS

Esta apertura supone el quinto establecimiento de la multinacional estadounidense Burger King en Marbella, que ya cuenta con alrededor de 60 establecimientos en toda la provincia de Málaga.

Un restaurante abierto desde 1957 y con vistas de Salvador Dalí o los príncipes de Mónaco

Santiago Domínguez, que era emblemático entre los hosteleros de la Costa del Sol, se jubiló definitivamente en 2024 al cumplir 85 años y con más de 70 de profesión a sus espaldas. A pesar de que intentó inicialmente que algún empresario local mantuviera el espíritu de su restaurante, finalmente ha sido ocupado por una multinacional de hamburguesas de comida rápida.

El hostelero tuvo que regresar de su jubilación en hasta dos ocasiones, al comprobar que los traspasos que intentó realizar para su negocio eran infructuosos y no lograban los objetivos esperados.

El restaurante abrió en 1972 y por el establecimiento pasaron personajes históricos como Salvador Dalí, Jackie Kennedy, Mario Vargas Llosa, los reyes de España y hasta los príncipes de Mónaco.

El nuevo Burger King de Marbella se ubica ahora en su local, en la avenida Duque de Ahumada, 5. Este espacio es muy destacado, ya que cuenta con vistas al mar y está ubicado en uno de los lugares más cotizados de la ciudad.

