Alerta alimentaria: retiran estas hamburguesas del supermercado por salmonella

Alerta alimentaria en España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ordenado la retirada de varios lotes de hamburguesas preparadas, en formato 'burger meat' de pollo, al estar contaminadas con salmonella.

El producto ha sido vendido en los supermercados Consum, bajo el nombre 'Preparado de carne Burger Meat de pollo', de la marca blanca. Afecta a los números de lote 2830 y 1671, ambos con fecha de caducidad fijada el 01/12/2025 y con un peso de 400 gramos.

Nombre: Preparado de carne Burger meat de pollo

Marca: Consum

Números de lote: 2830 y 1671

Fecha de caducidad: 01/12/2025 (ambos lotes)

Peso: 400 g

Producto afectado por alerta alimentaria Aesan

La alerta sanitaria ha partido de las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana, pero hay constancia de la distribución del producto en Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia. La empresa ha comunicado que los lotes implicados han sido retirados de los lineales y que el resto de lotes del mismo producto son seguros para su consumo.

Evitar su consumo bajo cualquier concepto

Ante el riesgo de intoxicación que representan los lotes afectados por esta alerta alimentaria, la Aesan recomienda que todas las personas que tengan los productos afectados "se abstengan de consumirlos" bajo cualquier concepto.

En todo caso, como indica el etiquetado del producto, la carne de hamburguesa se debe cocinar completamente antes de su consumo, algo que puede ser una medida muy efectiva para eliminar el riesgo sanitario.

En caso de haber consumido alguno de los productos afectados por esta alerta alimentaria, si se presenta alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud para recibir atención inmediata.

La Aesan recuerda que la prevención de la salmonelosis en casa incluye una correcta higiene de manos, utensilios y superficies, la separación de alimentos crudos y cocinados, así como una adecuada manipulación y cocción de los alimentos.