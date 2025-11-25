Los Replicantes
Buscar

Política

Alerta por agresiones neonazis en Madrid: zonas en riesgo

Las agresiones de carácter neonazi se acumulan en el distrito madrileño de Hortaleza con varias denuncias.

Alerta por agresiones neonazis en Madrid: zonas en riesgo
Manifestación neonazi en Madrid Foto: Captura
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

25 Noviembre 2025 17:31 (hace 6 horas)

Alerta por agresiones de carácter neonazi en Madrid. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha alertado del ataque perpetrado por cinco militantes neonazis, que han atacado con gas pimienta a los músicos y al organizador de un concierto celebrado durante la noche del pasado sábado 21 de noviembre.

Vídeos Los Replicantes

Los hechos ocurrieron alrededor de las dos de la madrugada, cuando cinco hombres con la cabeza rapada y estética 'skin' se dirigieron hacia los músicos y el organizador del evento. En ese momento, les rociaron con gas pimienta y huyeron.

Uno de los agredidos requirió atención sanitaria y ahora los hechos han sido denunciados ante la comisaría de Policía en este mismo distrito de Madrid, según indica el comunicado emitido desde la FRAVM.

Durante la misma noche del sábado a domingo, también apareció vandalizada la sede de la Asociación Vecinal La Expansión de San Lorenzo, que amaneció completamente repleta de pintadas de esvásticas nazis.

Estos grupos se han estado manifestando por Madrid sin grandes problemas, como una reciente concentración del grupo Núcleo Nacional que ha recorrido algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

Varios ataques neonazis

El distrito de Hortaleza también ha sido recientemente objeto de otros ataques vinculados a grupos de la extrema derecha y formaciones de carácter neonazi. El pasado viernes, 14 de noviembre, tres jóvenes migrantes también fueron atacados con gas pimienta en esta zona de Madrid.

Los hechos ocurrieron en la puerta de un centro de ocio juvenil situado en la calle Mar Amarillo, donde un individuo roció a las víctimas utilizando un spray de pimienta desde el interior de un vehículo, con el que después huyó tras el ataque. Las víctimas eran menores residentes en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza y tuvieron que recibir atención médica.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Una ecuatoriana que vive en España se decide por una de las dos culturas gastronómicas
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  5. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  6. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  7. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
  8. De qué acusan a Nacho Vidal: le piden prisión por una muerte en pleno rito del sapo bufo
  9. Netanyahu ordena atacar el sur de Gaza y acusa a Hamás de violar la tregua
  10. Desvelan la conversación del rey Juan Carlos con su hijo Felipe VI: antes de ir a Abu Dabi
Artículos relacionados
Valencia (PP) contrata a un grupo de ultraderecha que cantó "Vamos a volver al 36"

Valencia (PP) contrata a un grupo de ultraderecha que cantó "Vamos a volver al 36"

La ultraderecha empuja al PP a quitar clases de árabe en los colegios: aprobada por Rajoy

La ultraderecha empuja al PP a quitar clases de árabe en los colegios: aprobada por Rajoy

La ultraderecha de Aliança Catalana se dispara y empata con Junts, según el CIS catalán

La ultraderecha de Aliança Catalana se dispara y empata con Junts, según el CIS catalán

Tres fascistas agreden a un colaborador de Diario Red en su casa

Tres fascistas agreden a un colaborador de Diario Red en su casa

Contenidos que te pueden interesar
Rosalía afirma que padece TDAH: "Me distraigo mucho con los sonidos de ambiente"

Rosalía afirma que padece TDAH: "Me distraigo mucho con los sonidos de ambiente"

Alerta por agresiones neonazis en Madrid: zonas en riesgo

Alerta por agresiones neonazis en Madrid: zonas en riesgo

Amancio Ortega se convierte en el casero de Amazon: su nuevo edificio de 700 millones

Amancio Ortega se convierte en el casero de Amazon: su nuevo edificio de 700 millones

Javier Calvo rompe su silencio: cuál es su relación con Guitarricadelafuente

Javier Calvo rompe su silencio: cuál es su relación con Guitarricadelafuente

La DGT sufre un despiste y muestra una contraseña secreta durante un programa

La DGT sufre un despiste y muestra una contraseña secreta durante un programa

¿Tienes entre 23 y 65 años?: Descubre los requisitos de la nueva ayuda de 1.565 euros

¿Tienes entre 23 y 65 años?: Descubre los requisitos de la nueva ayuda de 1.565 euros

Maribel Vilaplana abandonó el parking 20 minutos antes del envío del Es-Alert

Maribel Vilaplana abandonó el parking 20 minutos antes del envío del Es-Alert

Adiós al hummus de Mercadona: lo retira de todos sus supermercados

Adiós al hummus de Mercadona: lo retira de todos sus supermercados