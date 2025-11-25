Alerta por agresiones neonazis en Madrid: zonas en riesgo

Alerta por agresiones de carácter neonazi en Madrid. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha alertado del ataque perpetrado por cinco militantes neonazis, que han atacado con gas pimienta a los músicos y al organizador de un concierto celebrado durante la noche del pasado sábado 21 de noviembre.

Los hechos ocurrieron alrededor de las dos de la madrugada, cuando cinco hombres con la cabeza rapada y estética 'skin' se dirigieron hacia los músicos y el organizador del evento. En ese momento, les rociaron con gas pimienta y huyeron.

Ataque neonazi tras un concierto en Hortaleza. Un grupo fascista ha agredido con gas pimienta a los músicos portugueses que actuaron en el centro social El Nido. Así campa a sus anchas el fascismo en España. pic.twitter.com/g8wONBLZiU November 24, 2025

Uno de los agredidos requirió atención sanitaria y ahora los hechos han sido denunciados ante la comisaría de Policía en este mismo distrito de Madrid, según indica el comunicado emitido desde la FRAVM.

Durante la misma noche del sábado a domingo, también apareció vandalizada la sede de la Asociación Vecinal La Expansión de San Lorenzo, que amaneció completamente repleta de pintadas de esvásticas nazis.

Anoche unos neonazis agredieron a un compañero del Club del Disco de Hortaleza y a varios de los músicos que protagonizaron un concierto en el Centro Social El Nido de la calle Santa Susana, mientras nuestra asociación amanece este domingo con esvásticas por segundo día. pic.twitter.com/hRkZdYNNBT — Asociación Vecinal de San Lorenzo (@AVSanLorenzo) November 23, 2025

Estos grupos se han estado manifestando por Madrid sin grandes problemas, como una reciente concentración del grupo Núcleo Nacional que ha recorrido algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

Hoy en Madrid están permitiendo esta marcha neonazi de los fascistas de Núcleo Nacional. Así campa a sus anchas el fascismo en España. pic.twitter.com/FCeOgH44OC — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) November 8, 2025

Varios ataques neonazis

El distrito de Hortaleza también ha sido recientemente objeto de otros ataques vinculados a grupos de la extrema derecha y formaciones de carácter neonazi. El pasado viernes, 14 de noviembre, tres jóvenes migrantes también fueron atacados con gas pimienta en esta zona de Madrid.

Los hechos ocurrieron en la puerta de un centro de ocio juvenil situado en la calle Mar Amarillo, donde un individuo roció a las víctimas utilizando un spray de pimienta desde el interior de un vehículo, con el que después huyó tras el ataque. Las víctimas eran menores residentes en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza y tuvieron que recibir atención médica.