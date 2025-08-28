Los Replicantes
Tres fascistas agreden a un colaborador de Diario Red en su casa

Román Cuesta ha sido agredido en su casa por tres personas de ultraderecha que le gritaban: "acosador de mierda".

Agresión a Román Cuesta Foto: X: @PabloIglesias
28 Agosto 2025 12:24 (hace 9 horas)

Román Cuesta es colaborador del periódico digital Diario Red, de Pablo Iglesias. El colaborador ha sido agredido por tres personas en la puerta de su casa, a los que señalan a través de sus redes sociales como tres fascistas. La agresión fue grabada en vídeo, pero Román pensaba que no lo iban a difundir ya que los atacantes acaban huyendo.

El vídeo

Durante el vídeo podemos observar a un hombre con una camiseta gris y aspecto corpulento que intenta pegar al colaborador, este consigue frenar el impacto con el brazo. Segundos más tarde, Roman es rociado con un spray. La persona que está grabando no se corta en hacer acusaciones como: "acosador de mierda".

Pablo Iglesias ha decidido pronunciarse en sus redes sociales y subir el vídeo. También expresa su deseo de que estas tres personas de ultraderecha acaben detenidas de inmediato. Sus palabras son claras y concisas: "Basta de violencia ultra contra el periodismo de izquierdas".

Román lleva tiempo ejerciendo labores en el periodismo para destapar a este tipo de personas con perfil violento. Este tipo de agresores se muestran en contra de aquellos que no son españoles o de su misma ideología política.

Los comentarios que ha recibido el colaborador en X, antes Twitter, son mensajes de consuelo y que agradece en estos momentos Román, "No se puede normalizar esto. Tienes que denunciar. Sobre todo, espero que estés bien" es uno de los ejemplos que vemos en su red social.

