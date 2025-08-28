Tres fascistas agreden a un colaborador de Diario Red en su casa

Román Cuesta es colaborador del periódico digital Diario Red, de Pablo Iglesias. El colaborador ha sido agredido por tres personas en la puerta de su casa, a los que señalan a través de sus redes sociales como tres fascistas. La agresión fue grabada en vídeo, pero Román pensaba que no lo iban a difundir ya que los atacantes acaban huyendo.

Acaban de presentarse 3 fascistas a la puerta de casa a agredirme, les ha salido mal la cosa y solo han podido rociarme con un spray de gas pimienta. Nipa matones valen. Lo han grabado en video, pero no lo colgarán. No les va a dar puntos que vean como salen corriendo como... — Romàn???? (@wiesenthal1632) August 27, 2025

El vídeo

Durante el vídeo podemos observar a un hombre con una camiseta gris y aspecto corpulento que intenta pegar al colaborador, este consigue frenar el impacto con el brazo. Segundos más tarde, Roman es rociado con un spray. La persona que está grabando no se corta en hacer acusaciones como: "acosador de mierda".

Pablo Iglesias ha decidido pronunciarse en sus redes sociales y subir el vídeo. También expresa su deseo de que estas tres personas de ultraderecha acaben detenidas de inmediato. Sus palabras son claras y concisas: "Basta de violencia ultra contra el periodismo de izquierdas".

3 escuadristas de ultraderecha han agredido a nuestro periodista @wiesenthal1632 frente a su domicilio. Román lleva tiempo haciendo periodismo para desenmascarar a esta gentuza. Espero que sean detenidos de inmediato. Basta de violencia ultra contra el periodismo de izquierdas pic.twitter.com/NjkC0TnU09 — Pablo Iglesias ????{R} (@PabloIglesias) August 27, 2025

Román lleva tiempo ejerciendo labores en el periodismo para destapar a este tipo de personas con perfil violento. Este tipo de agresores se muestran en contra de aquellos que no son españoles o de su misma ideología política.

Los comentarios que ha recibido el colaborador en X, antes Twitter, son mensajes de consuelo y que agradece en estos momentos Román, "No se puede normalizar esto. Tienes que denunciar. Sobre todo, espero que estés bien" es uno de los ejemplos que vemos en su red social.