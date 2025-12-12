AEMET alerta: la borrasca Emilia impactará en todas estas zonas de España

Alerta por temporal en España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos tras anunciar la llegada de la borrasca Emilia, un sistema de 'alto impacto' que protagonizará el pronóstico meteorológico en varios puntos de España desde este viernes 12 de diciembre y durante el fin de semana.

Este es el quinto fenômeno atmosférico bautizado con un nombre en la temporada. La borrasca Emilia está asociada a un frente atlántico que propiciará un claro empeoramiento de las condiciones meteorológicas, especialmente en el archipiélago canario y suroeste peninsular.

La borrasca Emilia deja sus efectos en varios puntos de España Pexels

La AEMET indica que la borrasca Emilia se situará entre el golfo de Cádiz y las Islas Canarias entre el viernes y domingo. Este escenario generará un episodio de lluvia, viento y mar agitado por el que conviene tomar precauciones.

La comunidad más afectada

Las Islas Canarias serán una de las zonas más afectadas por el temporal. Desde la tarde de este viernes 12 de diciembre llegan chubascos persistentes que pueden venir acompañados de tormenta y granizo, con precipitaciones que pueden acumular más de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en islas como El Hierro y las montañas del norte de otras islas.

Los vientos del norte serán especialmente intensos, con rachas que superarán los 90 km/h en zonas altas y cumbres de Gran Canaria, Tenerife y La Palma. La situación más adversa llegará el sábado 13 de diciembre.

El mar empeorará notablemente, con olas que podrían rondar los 6 metros, especialmente el sábado ante la combinación de viento y mar de fondo, lo que incrementa el riesgo en zonas costeras.

Las cumbres más elevadas de las islas montañosas podrían registrar nevadas, algunos que no suele ser frecuente en episodios atlánticos, pero que puede ser posible por el aire frío asociado a la borrasca.

11/12 19:06 AVISOS PASADO MAÑANA | España: lluvias, vientos, tormentas, costeros y nevadas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/pdiiC3qTkJ — AEMET (@AEMET_Esp) December 11, 2025

Otros territorios afectados

En la península ibérica, la borrasca también dejará consecuencias. Desde el viernes y especialmente el sábado se esperan lluvias fuertes y persistentes en el suroeste, incluyendo zonas de Andalucía y área del Estrecho, así como viento fuerte y mar adverso en los litorales del mar de Alborán.

Las precipitaciones y rachas de viento no afectarán únicamente al sur peninsular, sino que también se podrían desplazar hacia el sureste y este de la península ante el avance del fin de semana, aunque con menor intensidad que en las Islas Canarias.

La AEMET sitúa la fase más activa del episodio entre el viernes y domingo, aunque algunos avisos señalan que la inestabilidad se podría extender hasta el lunes en algunas zonas del sur y sureste peninsular.

Con este escenario, los servicios de Protección Civil y AEMET recuerdan que el intenso temporal marítimo puede resultar peligroso en caso de realizar actividades al aire libre, navegación o acercarse a zonas costeras expuestas durante los días de peor mar.