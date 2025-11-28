Los Replicantes
La AEMET advierte de la llegada de lluvias intensas, nieve y frío: zonas afectadas

Un nuevo frente llegará a España el fin de semana dejando precipitaciones y unas temperaturas más bajas.

Paisaje lluvioso Foto: Envato elements
Andrea Torrente

28 Noviembre 2025 11:42 (hace 2 horas)

Después de unos días de estabilidad, sin lluvias abundantes y con rachas de viento moderadas; toca despedirse de este temporal. Un nuevo frente de lluvias viene a España en estos últimos días del mes de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) predice que los próximos días estarán marcados por precipitaciones y frío, haciendo que la bajada de las temperaturas sea fuerte en toda la Península.

Un nuevo temporal marcado por el frío dejará fuertes lluvias en casi todo el país, con un recorrido de oeste a este hasta finalizar en el Mediterráneo. El organismo ha indicado que los chubascos estarán presentes en muchos puntos de la Península, también en el norte, en las provincias del Levante y Baleares.

A las precipitaciones se les sumará el gran descenso térmico que propiciará que podamos ver algunas heladas en algunos lugares, como en los Pirineos, aunque se espera que sean débiles. Este cambio de temporal hará que se produzcan algunas nevadas en los sistemas montañosos de nuestro país.

Zonas afectadas

Aunque el viernes 28 de noviembre se mantenga la estabilidad y el buen tiempo, la AEMET advierte que esta situación cambiará tanto el sábado como el domingo. Se aproxima un tren de frentes de lluvias que dejará bastantes lluvias durante todo el fin de semana.

Al oeste de Galicia se verán el viernes algunas lluvias débiles. El sábado será cuando entre una nueva "masa húmeda atlántica en la Península" que trastocará todo el ambiente. El frente pasará dejando lluvias flojas durante todo el sábado y se irán extiendo de oeste a este, siendo más abundantes en Galicia y otras zonas del oeste.

En el resto de España y en Baleares se espera más estabilidad con cielos que podías pasar a nubosos según avancen las horas, tampoco se descartan las precipitaciones débiles en la zona norte de la meseta Sur.

El domingo llegará un nuevo frente frío que desplazará estas lluvias hacia el este de España hasta alcanzar el Mediterráneo. Las precipitaciones durante este día se harán notar en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia, así como en las Baleares. Se esperan que vayan disminuyendo a lo largo de la jornada, pero no en las zonas del "archipiélago y litorales catalanes, donde serán localmente fuertes con tormentas ocasionales".

