Un alemán prueba el cocido madrileño por primera vez: su reacción impacta

Con la irrupción del frío, los platos de cuchara se convierten en una auténtica bendición. La cocina española tiene multitud de preparaciones que permiten entrar en calor rápidamente, extendidas por varios puntos del país.

Uno de los platos más emblemáticos, sobre todo en la capital, es el cocido madrileño. El caldo caliente y su versión en tres vuelcos, con su sopa, garbanzos y preparado de carne, permite mantener el cuerpo hidratado y esquivar los efectos de las altas temperaturas.

A pesar de que el cocido madrileño es un plato ampliamente conocido dentro de España, la realidad es que fuera de nuestras fronteras puede resultar extraño. Por ello, la reacción de los extranjeros puede resultar bastante peculiar.

La reacción de un alemán al probar el cocido madrileño: sacude las redes sociales

Ante la duda sobre cómo reaccionaría una persona extranjera a un plato que es tan habitual en España, una usuaria de TikTok ha compartido en redes sociales la reacción de su pareja, de origen alemán, al probar el cocido madrileño.

Se trata de Ainara, una madrileña que reside en Alemania desde hace varios años y que relata cómo es la vida en el país germano. En uno de sus vídeos explica que quiere dar una sorpresa a su novio y que, por ello, le ha ofrecido el tradicional cocido madrileño.

"A mi novio alemán le encanta la comida española y hoy viene después de una semana y media sin vernos, porque vivimos cada uno en la punta distinta del país, así que le he hecho el equivalente a las flores para una chica, que es comida", explica en su vídeo de TikTok.

"Pero mirad qué plato", señala, antes de mostrar ante la cámara todos los ingredientes. "Cocido madrileño, como buena madrileña, no podía faltar. Chorizo español, hueso de jamón que me traje de España... Se va a quedar flipando".

El joven alemán se muestra totalmente sorprendido al probar el plato. Según señala, el cocido madrileño tiene un "olor interesante, intenso" y, después de probarlo, tan solo puede decir una onomatopeya que indica su reacción: "¡Mmmm!".