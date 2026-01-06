Los Replicantes
Buscar

Vida

Un alemán prueba el cocido madrileño por primera vez: su reacción impacta

El cocido madrileño es uno de los platos típicos en época de frío, pero puede resultar exótico fuera de nuestras fronteras.

Un alemán prueba el cocido madrileño por primera vez: su reacción impacta
Un alemán prueba el cocido madrileño por primera vez Foto: Captura (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

06 Enero 2026 09:30 (hace 3 horas)

Con la irrupción del frío, los platos de cuchara se convierten en una auténtica bendición. La cocina española tiene multitud de preparaciones que permiten entrar en calor rápidamente, extendidas por varios puntos del país.

Vídeos Los Replicantes

Uno de los platos más emblemáticos, sobre todo en la capital, es el cocido madrileño. El caldo caliente y su versión en tres vuelcos, con su sopa, garbanzos y preparado de carne, permite mantener el cuerpo hidratado y esquivar los efectos de las altas temperaturas.

A pesar de que el cocido madrileño es un plato ampliamente conocido dentro de España, la realidad es que fuera de nuestras fronteras puede resultar extraño. Por ello, la reacción de los extranjeros puede resultar bastante peculiar.

La reacción de un alemán al probar el cocido madrileño: sacude las redes sociales

Ante la duda sobre cómo reaccionaría una persona extranjera a un plato que es tan habitual en España, una usuaria de TikTok ha compartido en redes sociales la reacción de su pareja, de origen alemán, al probar el cocido madrileño.

Se trata de Ainara, una madrileña que reside en Alemania desde hace varios años y que relata cómo es la vida en el país germano. En uno de sus vídeos explica que quiere dar una sorpresa a su novio y que, por ello, le ha ofrecido el tradicional cocido madrileño.

"A mi novio alemán le encanta la comida española y hoy viene después de una semana y media sin vernos, porque vivimos cada uno en la punta distinta del país, así que le he hecho el equivalente a las flores para una chica, que es comida", explica en su vídeo de TikTok.

@ainaratheo Cómo hacer a un alemán feliz #parati #tiktokespaña #novioaleman #españolesenalemania #alemania ♬ Whiskers and Morning Brew - zakisen

"Pero mirad qué plato", señala, antes de mostrar ante la cámara todos los ingredientes. "Cocido madrileño, como buena madrileña, no podía faltar. Chorizo español, hueso de jamón que me traje de España... Se va a quedar flipando".

El joven alemán se muestra totalmente sorprendido al probar el plato. Según señala, el cocido madrileño tiene un "olor interesante, intenso" y, después de probarlo, tan solo puede decir una onomatopeya que indica su reacción: "¡Mmmm!".

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  3. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  4. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  5. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  6. El juez ordena prisión para José Luis Ábalos
  7. El infierno de Antonia Dell'Atte: "Pensaba en cómo decir que estaba con un maltratador"
  8. Las curiosas teorías sobre el origen del 'Black Friday': triunfo y llegada a España
  9. Quién es Juanfran Pérez Llorca: investido nuevo presidente de la Generalitat Valenciana
  10. Sacan al okupa que vivía en la casa en la que Rosario y Alfonso mataron a Asunta Basterra
Artículos relacionados
Sorprendido al probar un restaurante de comida española en Tokio: "Mejor que en España"

Sorprendido al probar un restaurante de comida española en Tokio: "Mejor que en España"

Un español en París compara McDonald's con Burger King: ¿Qué restaurante es el mejor?

Un español en París compara McDonald's con Burger King: ¿Qué restaurante es el mejor?

McDonald's, Burger King, KFC o Taco Bell: Un influencer elige las patatas ganadoras

McDonald's, Burger King, KFC o Taco Bell: Un influencer elige las patatas ganadoras

Un chef causa polémica al revelar cuál es la mejor comida de Europa: impacto en redes

Un chef causa polémica al revelar cuál es la mejor comida de Europa: impacto en redes

Contenidos que te pueden interesar
Un alemán prueba el cocido madrileño por primera vez: su reacción impacta

Un alemán prueba el cocido madrileño por primera vez: su reacción impacta

La receta del Roscón de Reyes que está arrasando: tradicional, aromático y muy fácil

La receta del Roscón de Reyes que está arrasando: tradicional, aromático y muy fácil

Un chef y carnicero nos da el truco para cocinar el filete perfecto: 3-3-2-2

Un chef y carnicero nos da el truco para cocinar el filete perfecto: 3-3-2-2

El truco para lograr el viaje de Uber más barato: qué pasos seguir

El truco para lograr el viaje de Uber más barato: qué pasos seguir

¿Por qué el turrón de Suchard cuesta 5 euros en Mercadona y 3 en otros supermercados?

¿Por qué el turrón de Suchard cuesta 5 euros en Mercadona y 3 en otros supermercados?

Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026

Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026

Por qué casi todas las televisiones emiten las campanadas desde la Puerta del Sol: origen

Por qué casi todas las televisiones emiten las campanadas desde la Puerta del Sol: origen

Alerta sanitaria: retiran de la venta este medicamento por defectos de calidad

Alerta sanitaria: retiran de la venta este medicamento por defectos de calidad