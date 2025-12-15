Los Replicantes
Homofobia en 'La Casa de los Gemelos 2': expulsan a Labrador por agredir a Cherilyn Divine

Los gemelos han ofrecido un alegato en contra del odio después de la expulsión disciplinaria de Labrador.

José Labrador, ex concursante de La Casa de los Gemelos 2 Foto: La Casa de los Gemelos 2
15 Diciembre 2025 11:28 (hace 4 horas)

Homofobia en el concurso 'La Casa de los Gemelos 2'. El reality show, creado por Daniel y Carlos Ramos, ha sido escenario de un grave episodio que ha llevado a la expulsión disciplinaria de Labrador y a ofrecer un discurso en contra del odio.

El ex concursante de 'Gandía Shore' ha agredido en la casa a la drag queen Cherilyn Divine, que acaba de entrar en ese momento a la casa para competir en el concurso. Los hechos ocurrieron cuando todos estaban cenando en la mesa.

Labrador y Cherilyn Divine mantenían una conversación en la que la drag queen le afeaba comportamientos como cantar el 'Cara al sol' o alzar el brazo. El concursante mantenía una cara de gran tensión y finalmente, lanza la agresión: le lanza comida por encima, se levanta, le arranca la peluca y, gracias a la intervención de otra concursante, La Falete, no le llegó a propinar varias patadas.

El resto de los concursantes de la casa presenciaron la escena con gran conmoción y los trabajadores de seguridad accedieron para llevarse al valenciano. Poco después, los gemelos entraron en la casa y decidieron la expulsión fulminante del concursante, a la vez que lanzaron un alegato en contra del odio y la discriminación.

"Veo a Labrador con una actitud completamente homófoba"

Los gemelos se han sentado con el resto de los concursantes en una reunión en el sofá de la casa y se han mostrado tajantes: "Al principio, Labrador tenía sus cosas, pero ha mostrado una actitud tránsfoba, homófoba. Se notaba que desde que has entrado había un odio real, no es que estuviera actuando", han expresado en alusión a Cherilyn Divine.

Durante su intervención, los gemelos han querido diferenciar este caso de otras polémicas que han rodeado a la casa: "Nos caracterizamos por no tener guiones e incluso las peleas que hay son cómicas, nos reímos. Por ejemplo, entre La Falete y Marrash, a la vista está que no hay odio detrás, que ellas saben que hay que dar espectáculo, por eso a veces sobreactúan".

Sin embargo, en esta ocasión todo ha sido completamente distinto: "De repente, me llega un clip en el que veo a Labrador con una actitud completamente homófoba, que venía retroalimentándose desde que has entrado...", han expresado. Además, han criticado el odio que también se ha extendido a las redes, donde muchos usuarios han lanzado comentarios en el mismo sentido dentro del chat del programa.

