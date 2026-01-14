Adiós Zara: cierra esta histórica tienda en España el 27 de enero

Adiós Zara. La multinacional del 'fast fashion' es el buque insignia del Grupo Inditex, con firmas tan populares como Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius o Lefties.

La enseña está consolidada en la mentalidad de los consumidores gracias a los cuidados diseños de sus prendas, la gran capacidad para renovar su 'stock' con rapidez y la calidad de sus productos.

Sin embargo, Zara se enfrenta a un importante giro en el sector del 'retail' que está llevando al auge del comercio digital y la proliferación de enseñas como Shein, Zalando o Amazon que captan la atención de los consumidores.

Zara confirma el giro de su modelo de negocio con el cierre de tiendas CC

Los clientes ya no necesitan desplazarse hasta una tienda para comprar los productos, por lo que los 'retailers' apuestan por una nueva estrategia: reducir puntos de venta, centrarse en lugares turísticos o de alto tránsito comercial y cambiar hacia un formato de experiencias como un diseño más cuidado e incluso puntos de atracción como juegos u hostelería.

Cierre de Zara: el Grupo Inditex se desprende de una histórica tienda el 27 de enero

En el marco de esta política, la multinacional Inditex se prepara para cerrar su tienda Zara en San Sebastián. Baja la persiana la céntrica tienda de moda infantil Zara Kids, situada en la calle San Marcial 26, donde ofrece ropa y accesorios para bebés, niños y preadolescentes. El establecimiento desaparecerá el próximo 27 de enero de 2026.

La desaparición de esta tienda de Zara provocará que sus empleadas sean reubicados en las tiendas del mercado San Martín y la situada en el centro comercial Garbera, que mantendrá prendas, calzado y accesorios para niños en la línea de moda infantil de Inditex.

La multinacional Zara está reduciendo tiendas de su división de moda infantil, que también abrió en algunos puntos comerciales bajo la enseña Kiddy's Class, una firma que fue absorbida en 2022 por su matriz.

Ahora tan solo bajo el nombre de Zara Kids, la firma infantil del buque insignia del Grupo Inditex lucha por su renovación. En julio 2025 se designó a Lorenzo Marcheselli como nuevo director de esta enseña infantil en sustitución de Begoña Costas, que se retiró tras una carrera de 46 años en la empresa. Un giro que ha venido acompañado de un reposicionamiento de la firma, incluyendo colaboraciones y nuevos lanzamientos.

En todo caso, Zara Kids se mantiene como uno de los principales operadores de moda infantil en España atendiendo a la cuota de mercado. Lidera la clasificación El Corte Inglés, seguido de Zara, Decathlon, Carrefour, H&M, Amazon y Lefties.