Adiós El Corte Inglés: hunde sus beneficios tras vender sus centros a Carrefour

Adiós a El Corte Inglés. La enseña de supermercados, hipermercados y centros comerciales se encuentra en pleno giro de su modelo de negocio. Una reforma que afecta incluso al ámbito interno, tras el relevo en la presidencia de Marta Álvarez por su hermana Cristina, así como la salida del consejero delegado, Gastón Bottazzini.

El Grupo El Corte Inglés se enfrenta a los profundos cambios del sector 'retail', con el auge de enseñas digitales como Amazon, Shein o Zalando. También debe afrontar otros retos, como la consolidación del modelo de Mercadona en alimentación o las nuevas preferencias de los clientes por la contención de precios en un contexto de elevada inflación.

Los consumidores se encuentran ante un nuevo escenario en el que ya no es necesario desplazarse a un centro comercial de El Corte Inglés para adquirir productos de primeras firmas como Tommy Hilfiger, Lacoste, Polo Ralph Lauren, El Ganso, Scalpers, Hugo Boss, Pepe Jeans o Carolina Herrera.

Por estos motivos, El Corte Inglés ha cerrado algunos de sus centros comerciales más emblemáticos en España. Entre ellos se encuentran El Corte Inglés Méndez Álvaro, El Corte Inglés Arroyosur, El Corte Inglés Francesc Macià, Outlet El Corte Inglés Vistalegre, Outlet El Corte Inglés Boadilla del Monte y Outlet El Corte Inglés Rivas.

Cierre de centros comerciales de El Corte Inglés: caída de beneficios tras la venta a Carrefour

En el marco de esta operación, el Grupo El Corte Inglés también ha recortado su negocio de alimentación. Los cierres se han extendido al formato hipermercado, con el cierre de centros como Hipercor Méndez Álvaro o Hipercor Arroyosur, y también a sus supermercados.

La principal enseña afectada es Supercor, del Grupo El Corte Inglés. Esta marca, que incluye también la explotación de las tiendas Sánchez Romero en Madrid, cerró el último ejercicio con una fuerte caída de ingresos y beneficios tras culminar la venta de 40 supermercados al Grupo Carrefour, como recoge Cinco Días.

El año fiscal 2024-2025, que la empresa cierra en febrero y ya ha depositado en el Registro Mercantil, evidencia una cifra de ingresos de 782,9 millones de euros, una caída del 9,5%. Se trata de la cifra más baja desde 2022, aunque al cierre de este ejercicio Supercor contaba con una red de 143 tiendas, 49 menos que entonces.

El principal motivo es la venta de supermercados Supercor a Carrefour, acordada en septiembre de 2023 y completada en 2024. Inicialmente se firmó un paquete de 47 supermercados por casi 60 millones de euros, aunque finalmente la operación se redujo a 40 centros por 47,7 millones.

El Corte Inglés reduce su apuesta por Supercor ante el giro en el sector de la alimentación CC

El Grupo El Corte Inglés consideró entonces que no se trataba de centros estratégicos, ubicados en Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. La enseña señala que el mayor retroceso de ventas se produjo en la zona centro del país, superior al 11%.

La compañía ha registrado una fuerte caída de su beneficio neto, hasta los 10,25 millones de euros, lo que supone un 70% menos que el año anterior. El resultado de explotación se desplomó a pesar de una plusvalía de 33 millones generada por la operación, debido a deterioros aplicados por valor de 22,7 millones en "activos afectos a su actividad de retail".

Reposicionamiento en alimentación: cambio de estrategia del Grupo El Corte Inglés

Este efecto se extiende a todo el negocio de alimentación, que engloba Supercor, Hipercor, Supermercados El Corte Inglés y las tiendas Sánchez Romero. La compañía se encuentra en pleno proceso de reposicionamiento, en el que está transformando Supermercados El Corte Inglés frente a Supercor, marca que pierde progresivamente protagonismo.

En este contexto, el Grupo El Corte Inglés se ha marcado como objetivos para el ejercicio en curso la modernización de sus locales comerciales, la mejora de la eficiencia interna y el impulso de la cualificación y formación de sus empleados.

Todos estos cambios evidencian el giro estratégico de El Corte Inglés para reposicionarse en un mercado marcado por el auge de los 'retailers' digitales y la consolidación del modelo Mercadona en el ámbito de la alimentación. Una ola que está influyendo en todos los operadores comerciales.