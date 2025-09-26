Los Replicantes
Buscar
Usuario

Economía

Adiós Starbucks: cierra sus tiendas en pleno giro en su modelo de negocio

La cadena de cafeterías ha emprendido un giro de 180 grados para adaptarse a las nuevas tendencias del 'retail'.

Adiós Starbucks: cierra sus tiendas en pleno giro en su modelo de negocio
Una cafetería de Starbucks Foto: Pexels
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

26 Septiembre 2025 12:40 (hace 5 horas)

Adiós a las cafeterías Starbucks. La multinacional se alzó como un referente en el sector con un modelo de franquicia aspiracional, destinado al cuidado de sus productos pero sobre todo de sus establecimientos como un lugar en el que vivir, en cierta medida, el 'sueño americano'. Cuidados sofás, estética muy cuidada y búsqueda de que el cliente permaneciera en el interior, aunque con un precio de producto superior a la competencia.

Vídeos Los Replicantes

Pero, ahora, la multinacional ahora se encuentra en crisis por las dificultades para mantener su modelo de negocio entre las nuevas generaciones. Por este motivo, ha iniciado un duro proceso de reestructuración para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado.

En este plan, Starbucks ha anunciado el cierre de unas 400 tiendas en América del Norte, que supondrá el despido de alrededor de 900 empleados, como parte de un plan de recortes internos que supondrá un ahorro de 1.000 millones de dólares para la compañía.

Giro de Starbucks: cierra 400 tiendas y despide a 900 empleados

En el marco de esta operación, las tiendas de Starbucks que se verán afectadas serán aquellas "incapaces de crear el entorno físico que nuestros clientes y socios esperan, o donde no vemos un camino hacia el desempeño financiero", según ha expresado el director ejecutivo de la compañía, Brian Niccol, en una carta a empleados recogida por CNBC.

Starbucks se encuentra en pleno giro en su modelo de negocio para adaptarse al nuevo retail
Starbucks se encuentra en pleno giro en su modelo de negocio para adaptarse al nuevo retail Pexels

El plan se ejecuta con rapidez y los establecimientos afectados serán clausurados desde este lunes, 29 de septiembre. Junto a ellos, también bajarán la persiana otras 1.000 tiendas, que serán totalmente reformadas para incorporar sillas más cómodas, más enchufes y colores más cálidos para mejorar la experiencia de los clientes.

El giro de Starbucks está prácticamente enfocado en estos momentos en el mercado de Norteamérica. El 90% de la reestructuración se invertirá nuevamente en este territorio, donde ha operado a finales de junio con 18.734 locales y ahora quiere reducir una tendencia negativa en su principal mercado.

En el marco de esta operación, Starbucks también ha anunciado 900 despidos que no están relacionados con la venta minorista. Esta reducción de empleo se suma a los 1.100 puestos que también se anunciaron en febrero, el mayor despido de la historia de la empresa, ante una caída en ventas derivada de la aparición de nuevos competidores.

"Sé que estas decisiones afectan a nuestros socios y sus familias, y no las tomamos a la ligera. Creo que estos pasos son necesarios para construir un Starbucks mejor, más fuerte y más resiliente que profundice su impacto en el mundo y genere más oportunidades para nuestros socios, proveedores y las comunidades a las que servimos", ha expresado Niccol en su carta a sus empleados.

Brian Niccol llegó a Starbucks hace tan solo un año con el objetivo de reformas la cadena de cafeterías y adaptar la empresa a las nuevas tendencias del mercado. Sin embargo, los resultados financieros no han sido, por el momento, los esperados. Las acciones han caído un 12% y no se han registrado mejoras en las ventas.

Lo más compartido

  1. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  2. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  3. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  4. Ingresado en la UCI un policía nacional tras recibir una brutal paliza en Elche
  5. La vicepresidenta de Milei demanda por amenazas a Javier Negre: "Hace noticias falsas"
  6. Feijóo se mofa del derecho a las vacaciones: "Están sobrevaloradas"
  7. Alerta sanitaria: retiran este popular complemento alimenticio de todos los supermercados
  8. Despedida de una residencia de ancianos por trato vejatorio: "Más muerta que viva"
  9. El truco para refrescar la habitación sin aire acondicionado: solo hace falta una botella
  10. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
Artículos relacionados
Los neonazis de Hogar Social atacan a Starbucks por dar trabajo a refugiados

Los neonazis de Hogar Social atacan a Starbucks por dar trabajo a refugiados

Encuentran bacterias fecales "a niveles preocupantes" en el café de Starbucks

Encuentran bacterias fecales "a niveles preocupantes" en el café de Starbucks

El mensaje en un vaso de Starbucks con el que un empleado ayudó a una chica que vio en riesgo

El mensaje en un vaso de Starbucks con el que un empleado ayudó a una chica que vio en riesgo

Adiós Starbucks: así cambiará el modelo de sus cafeterías en septiembre

Adiós Starbucks: así cambiará el modelo de sus cafeterías en septiembre

Contenidos que te pueden interesar
Alerta por gripe aviar en Madrid: se detecta el primer brote en Alcobendas

Alerta por gripe aviar en Madrid: se detecta el primer brote en Alcobendas

Un paciente de cáncer terminal revela sus síntomas antes del diagnóstico: "Los ignoré"

Un paciente de cáncer terminal revela sus síntomas antes del diagnóstico: "Los ignoré"

Disney llega a Madrid: dónde, cuándo, cómo ir gratis y cuánto cuestan las entradas

Disney llega a Madrid: dónde, cuándo, cómo ir gratis y cuánto cuestan las entradas

Adiós a circular por Madrid: todos estos coches serán prohibidos desde enero de 2026

Adiós a circular por Madrid: todos estos coches serán prohibidos desde enero de 2026

Dos jóvenes ayudan a una mujer que estaba siendo acosada en el tren Valencia-Barcelona

Dos jóvenes ayudan a una mujer que estaba siendo acosada en el tren Valencia-Barcelona

Adiós Starbucks: cierra sus tiendas en pleno giro en su modelo de negocio

Adiós Starbucks: cierra sus tiendas en pleno giro en su modelo de negocio

Se disparan los contagios de esquistosomiasis en España: síntomas y vías de transmisión

Se disparan los contagios de esquistosomiasis en España: síntomas y vías de transmisión

Cristina Castaño pide ayuda para un compañero con cáncer de 'La que se avecina'

Cristina Castaño pide ayuda para un compañero con cáncer de 'La que se avecina'