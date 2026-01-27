Muere la influencer y atleta Mackenzie Paul a los 26 años

Luto en las redes sociales. La influencer y ex atleta norteamericana Mackenzie Paul ha muerto a los 26 años, como ha confirmado su pareja, Brandon Paul, a través de las redes sociales.

La joven había sido diagnosticada con una leucemia mieloide aguda, un tipo de cáncer muy agresivo que afecta principalmente al sistema linfático y a la médula ósea, que no logró superar.

Después de haber recibido este duro diagnóstico, Mackenzie Paul optó por visibilizar su enfermedad en las redes sociales. En TikTok e Instagram, donde contaba con cerca de 50.000 seguidores, mostró todas las fases del proceso.

La influencer Mackenzie Paul ha muerto a los 26 años Instagram @kenziepaul3

En sus publicaciones, relataba cómo fue el inicio en los primeros días hasta recibir la quimioterapia, o el regreso de su cáncer en verano de 2024. La joven, que además era estudiante de Medicina en la Universidad Estatal de Michigan, tuvo que pausar su proyecto artístico, My Mantra Project, en el que exponía dibujos y frases motivadoras para quienes enfrentaban momentos vitales complicados.

"Teníamos toda nuestra vida planeada juntos"

Su pareja, Brandon Paul, ha compartido la triste noticia en redes sociales, con un desgarrador texto en el que muestra el dolor con el que ha afrontado esta trágica pérdida a tan temprana edad.

"Honestamente ni siquiera sé por dónde empezar, o qué decir. No entiendo por qué nos tuvo que pasar esto, teníamos tantos sueños y teníamos toda nuestra vida planeada juntos", ha escrito en sus redes sociales.

En su publicación reconoce que los dos últimos años y medio fueron "muy duros" porque se sucedieron "el tratamiento, las citas diarias en el hospital y las visitas a la UCI". Sin embargo, ha destacado de ella que jamás perdió "esa sonrisa radiante".

"Me hiciste un mejor esposo, un mejor hombre y, simplemente, una mejor persona. ¡Nunca supe que podía amar tanto a alguien! ¡Es una locura!", le ha dedicado en un mensaje de despedida.

"Sé que me estás cuidando ahora mismo y que me guiarás todos los días", zanja su emotiva carta en las redes sociales, en la que escribe prometiendo que la amará "para siempre".