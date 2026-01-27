Los Replicantes
Buscar

Noticias

Muere la influencer y atleta Mackenzie Paul a los 26 años

La muerte de la joven influencer y atleta Mackenzie Paul ha conmocionado a todas las redes sociales.

Muere la influencer y atleta Mackenzie Paul a los 26 años
La influencer Mackenzie Paul Foto: Instagram @kenziepaul3
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

27 Enero 2026 15:25 (hace 11 horas)

Luto en las redes sociales. La influencer y ex atleta norteamericana Mackenzie Paul ha muerto a los 26 años, como ha confirmado su pareja, Brandon Paul, a través de las redes sociales.

Vídeos Los Replicantes

La joven había sido diagnosticada con una leucemia mieloide aguda, un tipo de cáncer muy agresivo que afecta principalmente al sistema linfático y a la médula ósea, que no logró superar.

Después de haber recibido este duro diagnóstico, Mackenzie Paul optó por visibilizar su enfermedad en las redes sociales. En TikTok e Instagram, donde contaba con cerca de 50.000 seguidores, mostró todas las fases del proceso.

La influencer Mackenzie Paul ha muerto a los 26 años
La influencer Mackenzie Paul ha muerto a los 26 años Instagram @kenziepaul3

En sus publicaciones, relataba cómo fue el inicio en los primeros días hasta recibir la quimioterapia, o el regreso de su cáncer en verano de 2024. La joven, que además era estudiante de Medicina en la Universidad Estatal de Michigan, tuvo que pausar su proyecto artístico, My Mantra Project, en el que exponía dibujos y frases motivadoras para quienes enfrentaban momentos vitales complicados.

"Teníamos toda nuestra vida planeada juntos"

Su pareja, Brandon Paul, ha compartido la triste noticia en redes sociales, con un desgarrador texto en el que muestra el dolor con el que ha afrontado esta trágica pérdida a tan temprana edad.

"Honestamente ni siquiera sé por dónde empezar, o qué decir. No entiendo por qué nos tuvo que pasar esto, teníamos tantos sueños y teníamos toda nuestra vida planeada juntos", ha escrito en sus redes sociales.

En su publicación reconoce que los dos últimos años y medio fueron "muy duros" porque se sucedieron "el tratamiento, las citas diarias en el hospital y las visitas a la UCI". Sin embargo, ha destacado de ella que jamás perdió "esa sonrisa radiante".

"Me hiciste un mejor esposo, un mejor hombre y, simplemente, una mejor persona. ¡Nunca supe que podía amar tanto a alguien! ¡Es una locura!", le ha dedicado en un mensaje de despedida.

"Sé que me estás cuidando ahora mismo y que me guiarás todos los días", zanja su emotiva carta en las redes sociales, en la que escribe prometiendo que la amará "para siempre".

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  3. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  4. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  5. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  6. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  7. Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania
  8. Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España
  9. Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados
  10. La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor
Contenidos que te pueden interesar
Muere la influencer y atleta Mackenzie Paul a los 26 años

Muere la influencer y atleta Mackenzie Paul a los 26 años

Sale a la luz el móvil del brutal asesinato de un joven a puñaladas en Madrid Río

Sale a la luz el móvil del brutal asesinato de un joven a puñaladas en Madrid Río

Dónde conseguir pizzas de Telepizza gratis: las regala en estas ciudades solo estos días

Dónde conseguir pizzas de Telepizza gratis: las regala en estas ciudades solo estos días

La Audiencia Nacional abre diligencias contra Óscar Puente por el accidente de Adamuz

La Audiencia Nacional abre diligencias contra Óscar Puente por el accidente de Adamuz

Un Alvia Barcelona-A Coruña impacta con rocas tras un desprendimiento en Lugo

Un Alvia Barcelona-A Coruña impacta con rocas tras un desprendimiento en Lugo

Pole fitness a los 87: "No hay edad para ninguna actividad de ejercicio"

Pole fitness a los 87: "No hay edad para ninguna actividad de ejercicio"

España cierra 2025 con una tasa de paro por debajo del 10% y un récord de ocupación

España cierra 2025 con una tasa de paro por debajo del 10% y un récord de ocupación

Quién es Carlos Alberto: el tripulante de Iryo que evacuó en pleno accidente de Adamuz

Quién es Carlos Alberto: el tripulante de Iryo que evacuó en pleno accidente de Adamuz