Detenida en Málaga una influencer por inyectar ácido hialurónico ilegalmente

Una influencer dueña de una red de clínicas estéticas que inyectaba ácido hialurónico ilegalmente en los labios ha sido detenida en el aeropuerto de Málaga en una intervención de la Guardia Civil.

La detenida promocionaba los tratamientos estéticos ilegales a través de su perfil en Instagram: "Aumenta tu volumen de labios. Resultado inmediato. Sin dolo y sin agujas", afirmaba en sus vídeos.

La acusada, en realidad, no tenía ningún título que le habilitara para realizar estas prácticas. Las intervenciones terminaron por provocar varios problemas de salud a sus clientas, en lo que acabó con la detención de la influencer, que era propietaria de una clínica estética situada en una zona lujosa de Madrid.

La influencer detenida promocionaba todas las técnicas a través de redes sociales Envato Elements

Los agentes de la Guardia Civil de Navarra iniciaron una investigación para comprobar si las prácticas de esta mujer constituían una ilegalidad, si se realizaban todos los tratamientos con las garantías necesarias y si estaba realizando perjuicios serios a sus pacientes.

Imputada por varios delitos

Los agentes encargados de la investigación contactaron con la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), donde vieron que la clínica no estaba regulada y que no se estaban realizando prácticas legales.

Además, pudieron comprobar que la influencer estaba aplicando el producto médico sin contar con la titulación requerida para ello. En una de sus publicaciones llegó a afirmar que había aprendido las técnicas "de manera digital hace unos años", e incluso incitaba a otras personas a seguir sus pasos mediante los cursos online que vendía.

En la causa también se está investigando a otras tres responsables de clínicas estéticas en Madrid, Marbella y Pamplona, por posibles delitos contra la salud pública e intrusismo profesional. Ninguna de las investigadas es médica, tal y como exige la ley para realizar este tipo de tratamientos.

La Guardia Civil ha localizado a mujeres que sufrieron problemas y dolores después de someterse a tratamientos para rellenar sus labios. Una de ellas declaró que notó inflamación en los labios y que después empezó a sufrir moretones. Una de las implicadas llegó a admitir en un audio que la técnica no estaba regulada en España.