Caen la red social X y ChatGPT: un problema en Cloudfare afecta a varios servicios

La red social X está experimentando fallos que impiden utilizar el servicio con normalidad. Además, también se están viendo afectadas otras plataformas como ChatGPT o Canvas, con fallos continuos.

Detrás de este fallo se encuentra un problema de conexión en el que aparece reflejada la multinacional estadounidense de infraestructura web y ciberseguridad Cloudfare, que está experimentando problemas internos.

Cuando se intenta acceder a la web de la red social X, aparece un mensaje que informa del error 500, que indica un problema interno del servidor de origen del sitio web, que suele depender del reenvío de la respuesta del servidor de origen.

... En elaboración