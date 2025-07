Noelia Núñez (PP) reconoce que falseó sus estudios pero que "no quería engañar a nadie"

Nueva polémica sobre estudios universitarios vinculada al Partido Popular. La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular, Noelia Núñez, ha reconocido que la información que aparece en la ficha personal publicada en el Congreso de los Diputados sobre sus estudios es falsa, puesto que no los ha concluido.

Ante la confusión generada sobre mi formación académica, quiero aclarar que nunca he tenido intención de engañar a nadie.



El PP en el que creo actúa con total transparencia y yo también quiero hacerlo. — Noelia Núñez (@noelia_n) July 22, 2025

"No he acabado estos estudios", ha explicado Noelia Núñez, que aparecía en el Congreso como diplomada en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración. Una información que llamó la atención del ministro de Transportes, Óscar Puente, porque no aparecía especificado el centro, a diferencia de otras etapas como el bachillerato.

No he acabado estos estudios, pero pretendo retomarlos.

Mi carrera política, con responsabilidades en el Ayto. de Fuenlabrada desde 2015, en la Asamblea de Madrid (2021-2023) y ahora en el Congreso de los Diputados y el Comité de Dirección del PP, ha ocupado mi tiempo y esfuerzo. — Noelia Núñez (@noelia_n) July 22, 2025

Núñez ha explicado que tiene intención de "retomar" sus estudios, pero ha atribuido esta circunstancia a sus responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Fuenlabrada en 2015, que después pasaron a la Asamblea de Madrid, y han terminado en el Congreso de los Diputados y la dirección del PP.

"Admito la equivocación que consta en la ficha personal publicada en el Congreso de los Diputados sobre mis estudios. Recalco que ha sido una equivocación y que no ha habido ánimo alguno de engaño por mi parte", ha expresado la dirigente popular en la red social X.

"Nunca tuvo intención"

Después de conocerse sus explicaciones, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha tirado de ironía: "Nunca tuvo intención". Puente ha adjuntado un corte de Núñez en el que aparece avalando los estudios que ahora reconoce falseados e incluso alegando que se "ha sacrificado", así como una captura en la que contesta que tiene estudios de Derecho, Ciencias Jurídicas de la Administración Pública y Estudios Ingleses.

La realidad es que Noelia Núñez no tiene títulos universitarios, es decir, que cuenta tan solo con el Bachillerato entre su formación concluida. Los cortes en los que aparece mencionando un currículum que no existe se han repetido.

En 2019, @noelia_n ya inventaba que "ha estudiado Derecho y Ciencias Jurídicas". Fue ese el año en el que se matriculó y nunca acabó el grado. pic.twitter.com/SelupJxJly — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) July 22, 2025

Óscar Puente ha recordado que Noelia Núñez presentó "tres versiones distintas de su formación en tres páginas oficiales diferentes, en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, la Universidad y el Congreso de los Diputados. Y lo grave es que ninguna de las tres es cierta", ha zanjado.