Adiós a problemas para aparcar: la solución de Lidl y Aldi para evitar vueltas molestas

Adiós a los problemas para aparcar. La saturación de las calles en España está llevando a que los residentes de los centros y periferias, sobre todo en las grandes ciudades, tengan graves problemas para encontrar un lugar en el que dejar el coche.

Esta situación puede transformarse en problemas para los ciudadanos. Se suma un importante tiempo perdido buscando aparcamiento sin resultados a la tensión y nervios por no saber dónde ni cuándo se podrá detener el coche.

En este contexto, surgen algunas alternativas que buscan dar una salida a aquellos conductores que están experimentando problemas para aparcar su vehículo, sobre todo en una zona segura y controlada.

La solución de Aldi y Lidl a los problemas de aparcamiento: evita vueltas innecesarias

En este contexto, hay dos cadenas de supermercados que están lanzando alternativas interesantes para solucionar los problemas de aparcamiento de los conductores a cualquier hora del día.

La primera que ha puesto la medida en marcha es el supermercado Aldi. Como lleva haciendo varios los en Alemania y ahora amplia a otras urbes, cobra una pequeña cantidad a los conductores por pagar sus coches y evitar vueltas innecesarias.

En el caso de Aldi, la tarifa es de 30 euros al mes o 3 euros la noche. En la actualidad ofrece este servicio en nueve de sus supermercados, todos ubicados en la región sur de Baviera, y está expandiéndolo a más establecimientos.

Los supermercados aprovechan sus instalaciones para dar soluciones de aparcamiento Envato Elements

La medida ha sido después replicada por Lidl. Desde finales de enero de 2026, varios de sus supermercados en Hamburgo han implantado el programa 'After-Work Parking', con precios idénticos. Se cobran 3 euros por noche (entre las 18:00 y 08:00 horas del día siguiente) y una tarifa plana mensual de 30 euros. Además, también existe otra semanal por 12 euros. El aparcamiento también se permite en domingos y festivos, con el comercio cerrado, una manera de lograr mayor rentabilidad todos los días de la semana aprovechando sus instalaciones.

Cómo funciona la alternativa de Aldi y Lidl al aparcamiento: los pasos a seguir

Para usar estas plazas disponibles, los conductores tienen varias opciones. Pueden emplear un código QR en las webs de los supermercados o la app Wemolo, un proveedor con el que se han aliado para gestionar el servicio. En todos los casos, la reserva se realiza con placa de matrícula, igual que en cualquier parking público.

Los establecimientos, en todo caso, necesitarán sus plazas en horario comercial para los clientes. Por ello, se aplican recargos a aquellos usuarios que excedan el servicio nocturno o de festivos, 35 euros. Además, se imponen multas para aquellos usuarios que dejan el coche durante el día para aprovechar la noche y no pagar la tarifa.

Por el momento, estas iniciativas se extienden tan solo por Alemania, aunque podrían llegar a más países. Aldi y Lidl tienen una interesante implantación en España, por lo que podrían abarcar zonas muy complicadas de aparcamiento, aunque queda la duda de si el modelo podría llegar a funcionar en nuestro país.

Esta opción cuenta además con otra ventaja, ya que permite la recarga de coches eléctricos. Muchos supermercados en Alemania ya ofrecen este servicio con un pago adicional y, aunque por el momento no se contempla en el pago de estacionamiento, podría atraer nuevos usuarios que no tienen acceso a un punto de recarga próximo.