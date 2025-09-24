Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Adiós a los privilegios de Miguel Carcaño en prisión: contundente medida de la Justicia

El condenado por el asesinato de Marta del Castillo se enfrenta a un embargo después de su traslado de prisión por poseer artículos ilegales.

Adiós a los privilegios de Miguel Carcaño en prisión: contundente medida de la Justicia
Miguel Carcaño, asesino de Marta del Castillo Foto: .
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

24 Septiembre 2025 16:57 (hace 4 horas)

Adiós a los privilegios de Miguel Carcaño. El condenado por el asesinato de Marta del Castillo fue recientemente trasladado desde la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) a Archidona (Málaga) tras descubrirse que disfrutaba de algunos beneficios no permitidos como un teléfono móvil o un aparato de conexión Wi-Fi.

Vídeos Los Replicantes

Según declaró un ex compañero en el penal, a Carcaño "se le incautó una Tablet, un teclado de ordenador de goma, un aparato de Wi-Fi, un pendrive y 110 paquetes de tabaco", según explicó al programa 'Código 10'. En todo caso, los reclusos ya tenían entonces constancia de todos estos beneficios.

A pesar de todo, el traslado inicial de Carcaño generó indignación en la familia de Marta del Castillo, puesto que suponía el regreso del condenado a Andalucía, mucho más cerca de Sevilla, e iba a disfrutar de la considerada 'cárcel-palacio', con pabellón de fútbol, gimnasio o piscina climatizada.

La Audiencia de Sevilla contra Miguel Carcaño: la orden por el asesinato de Marta del Castillo

En plena polémica por la situación de Miguel Carcaño en prisión, la Audiencia de Sevilla ha ordenado el embargo de 1.300 euros al condenado por el asesinato de Marta del Castillo. De este modo, impone una medida para hacer frente al dinero que debe pagar a la familia de la joven sevillana, que asciende hasta 340.000 euros. Son 140.000 euros para cada padre y otros 30.000 para cada una de las hermanas.

Miguel Carcaño en una imagen a su entrada en prisión en la izquierda y su estado actual a la derecha
Miguel Carcaño en una imagen a su entrada en prisión en la izquierda y su estado actual a la derecha Mediaset

Sin embargo, por el momento no ha llegado ninguna cantidad a los familiares de las víctimas. El decreto de la Sección Séptima de la Audiencia, que también condenó a Carcaño, acuerda la retención del sueldo y resto de emolumentos que percibe el asesino de Marta del Castillo, así como el resto del saldo por otros conceptos, salvo una cantidad fija de 200 euros al mes para gastos personales.

Esta decisión se adopta después de que la Sección Séptima, que preside la jueza Mercedes Alaya, haya contactado con la cárcel de Herrera de la Mancha, que ha informado de la cuenta de peculio del centro, en la que aparecía reflejado que Carcaño recibía una nómina de 644 euros aproximadamente, con un saldo de ochenta euros a mediados de junio.

La medida se justifica, según la Audiencia, en que los presos ya tienen sus necesidades básicas cubiertas por el centro penitenciario, por lo que supone recibir en especie el salario mínimo interprofesional. Carcaño ahora ya no es panadero en Herrera de la Mancha tras su despido por poseer artículos ilegales y su traslado y see desconoce por ahora si tiene un nuevo trabajo en el penal de Archidona. Si así ocurre, volverá a ser embargado.

La única propuesta que había realizado previamente Miguel Carcaño era el pago de 20 euros mensuales para hacer frente a la indemnización impuesta por la justicia, algo que hubiera llevado a pagar toda la cantidad correspondiente en un plazo superior a 1.400 euros. Hasta ahora, no había ingresado ninguna cantidad.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. Ingresado en la UCI un policía nacional tras recibir una brutal paliza en Elche
  7. La vicepresidenta de Milei demanda por amenazas a Javier Negre: "Hace noticias falsas"
  8. Feijóo se mofa del derecho a las vacaciones: "Están sobrevaloradas"
  9. Alerta sanitaria: retiran este popular complemento alimenticio de todos los supermercados
  10. Despedida de una residencia de ancianos por trato vejatorio: "Más muerta que viva"
Artículos relacionados
Miguel Carcaño, testigo del nuevo juicio contra 'El Cuco' por el caso de Marta del Castillo

Miguel Carcaño, testigo del nuevo juicio contra 'El Cuco' por el caso de Marta del Castillo

Miguel Carcaño quiere ser padre en la cárcel, donde cumple condena por el asesinato de Marta del Castillo

Miguel Carcaño quiere ser padre en la cárcel, donde cumple condena por el asesinato de Marta del Castillo

Por qué han cambiado a Miguel Carcaño de cárcel: estos son sus privilegios

Por qué han cambiado a Miguel Carcaño de cárcel: estos son sus privilegios

Sale a la luz la foto actual de Miguel Carcaño tras 16 años de prisión: su brutal cambio

Sale a la luz la foto actual de Miguel Carcaño tras 16 años de prisión: su brutal cambio

Contenidos que te pueden interesar
Más de 1.000 euros por 3 días sin experiencia: Mercadona busca personal de supermercados

Más de 1.000 euros por 3 días sin experiencia: Mercadona busca personal de supermercados

Por qué Trump es naranja: este es el origen real de su color

Por qué Trump es naranja: este es el origen real de su color

Confirmado por Madrid: este será el calendario laboral 2026

Confirmado por Madrid: este será el calendario laboral 2026

Adiós a los privilegios de Miguel Carcaño en prisión: contundente medida de la Justicia

Adiós a los privilegios de Miguel Carcaño en prisión: contundente medida de la Justicia

El padre de Elon Musk es acusado por abusar sexualmente de cinco de sus hijos e hijastros

El padre de Elon Musk es acusado por abusar sexualmente de cinco de sus hijos e hijastros

Confirmado por la OCU: los supermercados más baratos de España y qué cadenas suben más

Confirmado por la OCU: los supermercados más baratos de España y qué cadenas suben más

Quién es Antonio Jiménez López: el empresario español muerto en República Dominicana

Quién es Antonio Jiménez López: el empresario español muerto en República Dominicana

El futbolista Javi Poves y Elisa Mouliaá sorprenden: los aviones "nos envenenan"

El futbolista Javi Poves y Elisa Mouliaá sorprenden: los aviones "nos envenenan"