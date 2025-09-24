Adiós a los privilegios de Miguel Carcaño en prisión: contundente medida de la Justicia

Adiós a los privilegios de Miguel Carcaño. El condenado por el asesinato de Marta del Castillo fue recientemente trasladado desde la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) a Archidona (Málaga) tras descubrirse que disfrutaba de algunos beneficios no permitidos como un teléfono móvil o un aparato de conexión Wi-Fi.

Según declaró un ex compañero en el penal, a Carcaño "se le incautó una Tablet, un teclado de ordenador de goma, un aparato de Wi-Fi, un pendrive y 110 paquetes de tabaco", según explicó al programa 'Código 10'. En todo caso, los reclusos ya tenían entonces constancia de todos estos beneficios.

A pesar de todo, el traslado inicial de Carcaño generó indignación en la familia de Marta del Castillo, puesto que suponía el regreso del condenado a Andalucía, mucho más cerca de Sevilla, e iba a disfrutar de la considerada 'cárcel-palacio', con pabellón de fútbol, gimnasio o piscina climatizada.

La Audiencia de Sevilla contra Miguel Carcaño: la orden por el asesinato de Marta del Castillo

En plena polémica por la situación de Miguel Carcaño en prisión, la Audiencia de Sevilla ha ordenado el embargo de 1.300 euros al condenado por el asesinato de Marta del Castillo. De este modo, impone una medida para hacer frente al dinero que debe pagar a la familia de la joven sevillana, que asciende hasta 340.000 euros. Son 140.000 euros para cada padre y otros 30.000 para cada una de las hermanas.

Miguel Carcaño en una imagen a su entrada en prisión en la izquierda y su estado actual a la derecha Mediaset

Sin embargo, por el momento no ha llegado ninguna cantidad a los familiares de las víctimas. El decreto de la Sección Séptima de la Audiencia, que también condenó a Carcaño, acuerda la retención del sueldo y resto de emolumentos que percibe el asesino de Marta del Castillo, así como el resto del saldo por otros conceptos, salvo una cantidad fija de 200 euros al mes para gastos personales.

Esta decisión se adopta después de que la Sección Séptima, que preside la jueza Mercedes Alaya, haya contactado con la cárcel de Herrera de la Mancha, que ha informado de la cuenta de peculio del centro, en la que aparecía reflejado que Carcaño recibía una nómina de 644 euros aproximadamente, con un saldo de ochenta euros a mediados de junio.

La medida se justifica, según la Audiencia, en que los presos ya tienen sus necesidades básicas cubiertas por el centro penitenciario, por lo que supone recibir en especie el salario mínimo interprofesional. Carcaño ahora ya no es panadero en Herrera de la Mancha tras su despido por poseer artículos ilegales y su traslado y see desconoce por ahora si tiene un nuevo trabajo en el penal de Archidona. Si así ocurre, volverá a ser embargado.

La única propuesta que había realizado previamente Miguel Carcaño era el pago de 20 euros mensuales para hacer frente a la indemnización impuesta por la justicia, algo que hubiera llevado a pagar toda la cantidad correspondiente en un plazo superior a 1.400 euros. Hasta ahora, no había ingresado ninguna cantidad.