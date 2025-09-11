Sale a la luz la foto actual de Miguel Carcaño tras 16 años de prisión: su brutal cambio

Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta del Castillo, ha permanecido durante los últimos 16 años en prisión por el crimen el 24 de enero de 2009. Su estancia en el penal de Herrera de la Mancha ha sido continua, ya que no ha disfrutado de ningún permiso en todo este tiempo.

La dirección de Instituciones Penitenciarias ha sido especialmente duro con su estancia en la cárcel porque Miguel Carcaño nunca reveló el paradero del cuerpo de Marta del Castillo, un gesto que podría haber ayudado a los padres a llevar su dolor teniendo un lugar en el que recordar y llevar flores a su hija.

Por este motivo, está previsto que el cumplimiento de su pena sea prácticamente íntegro, algo que llevaría a Miguel Carcaño a no ver la calle hasta 2030. El condenado, que entró con 19 años en prisión, tiene actualmente 35 años y no saldrá a la calle hasta los 40 años.

La foto actual de Miguel Carcaño: así es la vida del asesino de Marta del Castillo

Ahora, Miguel Carcaño ha vuelto a la actualidad después de que Instituciones Penitenciarias haya ordenado su traslado desde la cárcel de Herrera de la Mancha a Archidona (Málaga). La orden se ha producido tras detectarse privilegios y objetos prohibidos en su celda, como una tablet y un pen drive con wifi.

Con este traslado, el asesino de Marta del Castillo tendrá la oportunidad de regresar a Andalucía y disfrutará de una cárcel con mejores instalaciones, más modernas y con mayores ventajas como acceso a una piscina o gimnasio de alta calidad.

En todo caso, la vuelta de Miguel Carcaño a Andalucía no implicará que pueda regresar tras su salida de prisión a Sevilla. La sentencia establece que no podrá pisar la capital andaluza hasta 2041 y que tampoco podrá ubicarse en la misma localidad en la que se encuentren los padres de la víctima.

Durante el traslado de Miguel Carcaño en prisión, se ha filtrado la imagen actual del detenido, que ha sido captada para ejecutar el traslado de prisión. De este modo, podemos ver el evidente cambio del asesino de Marta del Castillo, por el que han pasado 16 años de cárcel y ya no es tan joven, puesto que entró con 19 años y actualmente tiene 35 años.

Miguel Carcaño en una imagen a su entrada en prisión en la izquierda y su estado actual a la derecha Mediaset

La imagen ha sido publicada por el programa 'El tiempo justo' de Telecinco, donde el periodista Alfonso Egea ha confirmado que Carcaño ya se encuentra en el penal de Archidona tras haber pasado una noche en Jaén.

La reportera del formato ha confirmado que la noticia de su llegada ha generado incomodidad entre los internos y su entorno, ya que aseguran que nunca habían sido informados de la llegada del asesino de Marta del Castillo.

El penal de Archidona tiene una construcción muy moderna, ya que fue inaugurado en 2018. Está considerado como la 'prisión palacio' ya que cuenta con un gimnasio de última generación, pabellón deportivo e incluso piscina climatizada. Por este motivo, se ha abierto el debate sobre si este traslado representa realmente un castigo por sus privilegios en prisión o un beneficio con el que no había contado.