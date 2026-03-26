Economía

Adiós a una histórica juguetería de Madrid: cierra y liquida con descuentos

La histórica juguetería echará el cierre el próximo 31 de marzo tras más de un siglo como referente para varias generaciones de madrileños.

Adiós a una histórica juguetería de Madrid: cierra y liquida con descuentos
Juguetes Foto: Envato Elements
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

26 Marzo 2026 14:09 (hace 11 horas)

En una ciudad donde cada vez quedan menos comercios con alma, el cierre de un negocio histórico nunca es solo una persiana que baja. También supone la desaparición de un pedazo de memoria colectiva.

Vídeos Los Replicantes

Eso es lo que está a punto de ocurrir en la Plaza Mayor con Bazar Arribas, una de las jugueterías más reconocibles de Madrid, que afronta ya sus últimos días antes de echar el cierre definitivo.

Para muchos madrileños, este local ha sido mucho más que una tienda. Durante décadas ha formado parte de la infancia de varias generaciones, de los paseos por el centro y de esa costumbre de entrar a curiosear aunque no siempre se saliera con una compra.

Descuentos de liquidación

En estos últimos días, el cierre de Bazar Arribas mezcla el ambiente propio de una liquidación con una evidente carga de nostalgia.

Los descuentos de hasta el 30% han atraído tanto a nuevos visitantes como a clientes de toda la vida, aunque más allá de las rebajas, lo que se percibe es la sensación de estar despidiendo a una tienda que durante décadas formó parte del imaginario de Madrid.

Un negocio con más de cien años de vida

El establecimiento, ubicado en el número 16 de la Plaza Mayor, cerrará de forma definitiva el próximo 31 de marzo. Su trayectoria arrancó en 1919, cuando Juan Arribas abrió el negocio en un Madrid que poco tiene que ver con el actual. Antes de especializarse en juguetes, el local estuvo vinculado a la relojería, actividad de la que todavía quedan huellas en su interior.

Una de ellas es un reloj parado a las cinco de la tarde, conservado como testimonio de aquella primera etapa. También se mantiene un espacio que durante la Guerra Civil fue utilizado como refugio y que con el paso del tiempo terminó reconvertido en desván. Son elementos que explican por qué Bazar Arribas no era solo un comercio antiguo, sino un lugar atravesado por la historia de la ciudad.

Con los años, la tienda fue evolucionando hasta convertirse en una juguetería de referencia, sin perder nunca ese aire clásico que la distinguía del resto. En un entorno tan turístico como la Plaza Mayor, conservó una identidad propia y una estética que parecía resistirse al paso del tiempo.

Una tienda distinta en pleno centro de Madrid

Parte de su encanto estaba precisamente en eso: entrar en Bazar Arribas era entrar en un lugar que no se parecía a otros. No solo por su aspecto o por el tipo de productos que ofrecía, sino por la experiencia de compra que proponía. Frente a la rapidez y la uniformidad de otros comercios, aquí todavía sobrevivía cierta idea de atención personalizada y de trato familiar.

A lo largo de varias generaciones, quienes han estado al frente del negocio convirtieron ese vínculo con el cliente en una de las señas de identidad de la casa. La tienda era uno de esos sitios en los que todavía se podía preguntar con calma, dejarse aconsejar y encontrar desde juguetes clásicos hasta referencias menos habituales.

Por eso, su desaparición deja una sensación que va más allá de la pérdida de un comercio tradicional. Con el adiós de Bazar Arribas, Madrid pierde uno de esos locales que ayudaban a sostener la personalidad del centro y a recordar que, a veces, una tienda también puede formar parte de la biografía de una ciudad.

Lo más compartido

  1. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  2. Burger King deberá indemnizar al trabajador despedido por poner el 'Cara al sol'
  3. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  4. Qué roban los ladrones en los supermercados de España: los productos más buscados
  5. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  6. Carne híbrida, la alternativa con más proteína y menos carne que llega a los supermercados
  7. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  8. Alerta AEMET: la borrasca Samuel deja récord de frentes en el Mediterráneo
  9. Muere el bicampeón del mundo Pierre Wolnik a los 37 años
  10. Interior aclara cuándo se multa por no llevar la baliza V-16
Artículos relacionados
Adiós a esta histórica línea de Metro de Madrid: cierra en marzo de 2026

Adiós a esta histórica línea de Metro de Madrid: cierra en marzo de 2026

Adiós a esta icónica marca española de ropa: cierra todas sus tiendas

Adiós a esta icónica marca española de ropa: cierra todas sus tiendas

Alcampo cerrará 16 tiendas en España dentro de su plan de reestructuración

Alcampo cerrará 16 tiendas en España dentro de su plan de reestructuración

La presentadora turca Ece Üner alaba el papel de España en la guerra: "El lado correcto"

La presentadora turca Ece Üner alaba el papel de España en la guerra: "El lado correcto"

Contenidos que te pueden interesar

Adiós a una histórica juguetería de Madrid: cierra y liquida con descuentos

Adiós a una histórica juguetería de Madrid: cierra y liquida con descuentos

Muere el influencer Pavel Koshkin al ser brutalmente derribado por un misil ruso

Muere el influencer Pavel Koshkin al ser brutalmente derribado por un misil ruso

Alerta alimentaria: retiran estos pescados del supermercado por anisakis

Alerta alimentaria: retiran estos pescados del supermercado por anisakis

Una británica que vive en España se sorprende por un hábito muy común: "No me he adaptado"

Una británica que vive en España se sorprende por un hábito muy común: "No me he adaptado"

Iván Espinosa de los Monteros denuncia que VOX le abre expediente de expulsión del partido

Iván Espinosa de los Monteros denuncia que VOX le abre expediente de expulsión del partido

La AEMET pronostica el tiempo para la primera parte de la Semana Santa

La AEMET pronostica el tiempo para la primera parte de la Semana Santa

Por qué hay que poner un limón en el coche: el truco infalible de los expertos

Por qué hay que poner un limón en el coche: el truco infalible de los expertos

La ciencia lo confirma: eyacular cada día mejora el esperma y protege el ADN

La ciencia lo confirma: eyacular cada día mejora el esperma y protege el ADN