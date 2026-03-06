Noticias

Adiós a esta histórica línea de Metro de Madrid: cierra en marzo de 2026

Metro de Madrid anuncia el cierre de un tramo relevante del suburbano y anuncia las alternativas programadas de transporte.

Metro de Madrid Foto: CC
06 Marzo 2026 11:38 (hace 8 horas)

Adiós a una histórica línea de Metro de Madrid. El suburbano se encuentra en pleno proceso de reformas, con el objetivo de adaptarse a los cambios tecnológicos, pero también cubrir nuevas necesidades.

En la actualidad, se están ejecutando diversas acciones para mejorar el servicio a los viajeros. Entre ellas, están la automatización completa de la línea 6 de Metro de Madrid, que otorgará frecuencias más rápidas y mayor velocidad, incluyendo la instalación de puertas de seguridad en los andenes para la seguridad de los viajeros.

Estas obras se suman a las ampliaciones programadas en varias líneas. Entre ellas, está la línea 11, que se extenderá hasta Valdebebas por el norte y hacia Cuatro Vientos hacia el sur, aunque esta última ampliación ha generado críticas por el abandono al que se han visto sometido los vecinos del barrio de Las Águilas, con más de 70.000 habitantes y sin servicio de Metro.

Metro de Madrid está reforzando sus instalaciones para cubrir mayores necesidades
Metro de Madrid está reforzando sus instalaciones para cubrir mayores necesidades CC

Otra de las obras programas es la ampliación de la línea 5 de Metro de Madrid que llegará al aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Esto permitirá conectar esta infraestructura fundamental con el centro de la capital sin transbordos y en tan solo media hora.

Cierre de una línea histórica en Metro de Madrid: en marzo de 2026

Pero el servicio de Metro de Madrid también se ve obligado a realizar obras para la mejora de sus infraestructuras, ofreciendo así la mayor seguridad posible a sus viajeros y un servicio óptimo.

En este contexto, Metro de Madrid ha anunciado el cierre del tramo de la línea 3 (El Casar-Moncloa) en el tramo comprendido entre Sol y Moncloa, desde este viernes 6 de marzo hasta el próximo domingo 8, ambos incluidos, por obras de mantenimiento y renovación.

Durante los tres días en los que se suspenderá este tramo, se habilitará un servicio especial de autobuses gratuito entre Moncloa y Callao que contará con el mismo horario que el servicio del suburbano.

Los trabajos se realizarán para el mantenimiento y la renovación de la superestructura de vía en la estación de Plaza de España y el túnel entre dicha estación y Ventura Rodríguez. Son trabajos imprescindibles para garantizar la fiabilidad del servicio, prolongar la vida útil de la infraestructura y mejorar la seguridad de la explotación ferroviaria.

Para poder llevar a cabo estos trabajos indispensables, se requiere disponer de un intervalo de tiempo continuado para garantizar que todas las tareas se pueden ejecutar con las medidas de seguridad necesarias.

Alternativas de transporte

A pesar de que se activará un servicio de transporte alternativo gratuito, Metro de Madrid recuerda que todas las estaciones cerradas (Sol, Callao, Plaza de España, Ventura Rodríguez, Argüelles y Moncloa) tienen correspondencia con otras líneas, excepto Ventura Rodríguez, lo que permitirá reorganizar los desplazamientos empleando diferentes rutas.

Además, como alternativa, se encuentran las líneas 133 de autobús de EMT Madrid, que cubre el mismo tramo en superficie desde Moncloa hasta Callao y la Circular, también de la EMT, que recorre parcialmente el tramo entre Moncloa y Plaza de España.

Además, Metro ha anunciado un refuerzo del personal en todas las estaciones afectadas para informar a los viajeros y recuerda que toda la información actualizada sobre el servicio se ofrecerá en los canales oficiales, incluyendo web, app y redes sociales.

