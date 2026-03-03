Adiós El Corte Inglés: su plan para transformar sus centros comerciales en nuevos espacios

Adiós El Corte Inglés. La empresa de supermercados, hipermercados y centros comerciales está enfocada en la reconversión de todo su modelo de negocio para adaptarse a las nuevas tendencias de mercado.

El auge del comercio digital ha priorizado la venta a través de internet, con el surgimiento de importantes competidores como Amazon, Shein o Zalando. Un nuevo modelo que lleva a dar menor protagonismo a los grandes almacenes en su versión tradicional.

Los clientes ya no necesitan desplazarse a un centro comercial El Corte Inglés para comprar productos de primeras firmas como Polo Ralph Lauren, El Ganso, Scalpers, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Lacoste, Levis, Pepe Jeans o Carolina Herrera.

Por este motivo, la firma ha optado por reducir su presencia en la calle, con el cierre de algunos centros comerciales emblemáticos como El Corte Inglés Méndez Álvaro, El Corte Inglés Arroyosur, El Corte Inglés Parquesur, El Corte Inglés La Vaguada, Outlet El Corte Inglés Boadilla del Monte, Outlet El Corte Inglés Vistalegre o Outlet El Corte Inglés Rivas.

El Corte Ingles apuesta por la reforma de sus centros comerciales como formatos de servicios y experiencias de compra ECI

Paralelamente, el Grupo El Corte Inglés ha impulsado la reforma de históricos centros comerciales como El Corte Inglés Preciados, El Corte Inglés Castellana, El Corte Inglés Princesa o El Corte Inglés San José de Valderas.

El objetivo es transformar los espacios en lugares de experiencias de compra, con un diseño más cuidado, atracciones diversas y mayor protagonismo a la hostelería, con la inclusión de firmas como BaRRa de Pintxos, Rodilla o Gourmet El Corte Inglés.

Una transformación que ha llegado a otras divisiones, como la alimentación. La progresiva desaparición de Supercor, incluyendo la venta de más de 40 tiendas al Grupo Carrefour y la reapertura de establecimientos bajo su propia marca Supermercados El Corte Inglés, con una atención más cuidada para los consumidores.

Además, el Grupo El Corte Inglés ha apostado también por la diversificación de sus negocios, con mayor protagonismo a otras áreas, como la seguridad con Sicor, así como una mayor expansión en Portugal.

Giro en El Corte Inglés: impulsa esta reforma para un mayor atractivo de sus centros comerciales

En este contexto, el Grupo El Corte Inglés ha impulsado una nueva reforma en sus centros comerciales encaminada a ofrecer servicios que, junto a su apuesta por las experiencias, apuntan a un centro comercial tradicional antes que a unos grandes almacenes.

Por ello, ha abierto una nueva división de negocio para el alquiler de espacios comerciales en sus centros para servicios de óptica, lavado y mantenimiento de vehículos, peluquería y clínicas dentales.

Este giro es doble, ya que permite al Grupo El Corte Inglés apostar por rentabilizar su ladrillo en propiedad, pero genera nuevos atractivos para incrementar el flujo de visitantes a sus complejos.

El plan contempla la creación de contratos de arrendamiento inmobiliario con operadores externos que, según el folleto de su nueva emisión de pagarés por 1.200 millones, "complementan la oferta disponible para los clientes, incrementan el tráfico en tienda y optimizan el uso de la cartera inmobiliaria".

La empresa ha puesto en marcha un nuevo plan estratégico con una inversión de 3.000 millones de euros hasta 2030 y recupera ahora como vía de financiación a corto plazo la emisión de pagarés, después de que su último programa, con la misma cuantía, acabara en diciembre sin renovación. La deuda financiera neta del grupo asciende actualmente a 1.738 millones, y se redujo en 263 millones en el último ejercicio, situándose por debajo de 1,5 veces el ebitda.

Con este movimiento, el Grupo El Corte Inglés vuelve a confirmar el giro de los grandes almacenes para transformar sus centros comerciales en formatos experienciales, buscando una nueva conexión con el público más allá del comercio digital.