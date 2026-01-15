Los Replicantes
Economía

Ni Juguettos ni El Corte Inglés: la juguetería que cierra en estas provincias de España

El sector del 'retail' de juguetes se encuentra en plena crisis y está afectando incluso a los operadores más consolidados.

Ni Juguettos ni El Corte Inglés: la juguetería que cierra en estas provincias de España
15 Enero 2026 17:45 (hace 7 horas)

Ni Juguettos ni El Corte Inglés. El sector de las jugueterías en España se encuentra en plena crisis ante el cambio de modelo de negocio del sector del 'retail', que prioriza la venta por internet y consolida 'retailers' como Amazon, Shein o Zalando.

Como consecuencia de este cambio de paradigma, algunas de las marcas históricas del sector se han visto progresivamente abocadas a la disolución y cierres. Así ocurrió, por ejemplo, con Imaginarium y Poly Juguetes, que se vieron abocadas a la quiebra ante la imposibilidad de adaptarse a los nuevos tiempos.

El auge del comercio digital se une a la competencia que realizan las grandes cadenas y los supermercados, de modo que las únicas marcas especializadas en juguetes que operan en España son Juguettos, Juguetilandia y donDino.

El sector de las jugueterías se enfrenta a una grave crisis por los desafíos del nuevo 'retail'

El resto de competencia forma parte de secciones en grandes almacenes, hipermercados y centros comerciales, como Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés o enseñas como Pepco o MGI. Y esto alcanza a firmas multinacionales de gran renombre, que también se están viendo abocadas al cierre.

Adiós a Toys R Us: desaparece de estas provincias en pleno cierre de tiendas

En este contexto, la enseña estadounidense Toys R Us, que todavía opera en España mediante un concierto de marca, se encuentra en una grave situación que aboca a la firma al cierre de tiendas.

Una de las afectadas es la tienda de Toys R Us de León, que fue inaugurada a comienzos de la década de los 2000 en un local de grandes dimensiones junto al centro comercial Carrefour y que, ahora, ha sido clausurada tras más de dos décadas.

A ella, también se suma el establecimiento de Toys R Us en Vigo, lo que también supone la desaparición de la firma en la provincia de Pontevedra. Esta marca abrió sus puertas en la década de 1990 en Jacinto Benavente y después se trasladó al centro comercial Camelias. Ahora, se despide de forma definitiva.

Ambos establecimientos han aprovechado la temporada de Navidad para ofrecer sus productos con grandes descuentos en concepto de liquidación. Ahora, Toys R Us desaparece y confirma el retroceso de la marca, que ha desaparecido en prácticamente todos los mercados y operaba en España en concesión a un operador local.

